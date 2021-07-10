نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول طلب سلفة 5000 منح تمويل شخصي .. تعرف على شروط التقديم وطريقة طلب التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبول طلب سلفة 5000 شروط القبول، تعتبر منصة سلفة هي أول منصة يتم تنفيذها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ليتم منح تمويل شخصي بسرعة، وذلك من خلال استخدام التمويل المالي، حيث يمكنك أن تقوم بتقديم طلب للحصول على هذا التمويل من خلال استخدام الهاتف دون أن تحتاج أن تذهب إلي مكتب سلفة الرسمية.

وبعد ذلك يتم إيداع المبلغ بشكل مباشر في الحساب البنكي التي تم تحديده من مقدم هذا الطلب، حيث يستخدم في العديد من الخدمات الشخصية، والتي تشمل سداد الفواتير ومستلزمات السفر أو شراء بعض المنتجات الأخرى أو عندما تحتاج لمبلغ صغير في وقت سريع للغاية، وسوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سلفة الإلكتروني.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من سلفة

يجب أن يقوم هذا الشخص المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام بالإضافة إلى تواجد إثبات للعمل في إحدى الشركات الخاصة، والجهات الحكومية السعودية مع تواجد سجلات ائتماني جيد، وأن يكون راتب الخاص به لا يزيد عن 3000 ريال سعودي، ولا تقل فترة العمل عن 6 أشهر عندما يقوم بتقديم الطلب والمبلغ الخاص بالتموين يكون ما بين 2000 إلي 5000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب التمويل الشخصي من سلفة

يجب عليك أن تقوم بالدخول على رابط سلفة الإلكتروني ثم تقوم بإنشاء حساب جديد وكتابه كافة البيانات الخاصة بكم، والتي تشمل رقم الجوال والبريد الإلكتروني ثم بعد ذلك تقوم باستكمال باقي البيانات، وتقوم بتحديد مبلغ التمويل المطلوب والفترة المحددة لسداد وتقوم بتعبئة كافة النماذج المطلوبة لتمويل المرابحة وتقوم برفع الأوراق المطلوبة الخاص بالوظيفة وأخيرا تجهيز نسخة من بطاقة الهوية.