نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تداول الراجحي المالي : تعرف على طريقة التسجيل بصورة سهلة ومبسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح تداول الراجحي المالي وكيفية تسجيل في تطبيق الراجحي. تسعى شركة الراجحي المالية دائمًا إلى تطوير خدماتها في جميع المجالات، لتوفير الراحة لعملائها بكل الوسائل الممكنة، تقدم شركة الراجحي خدمات تجارية من الإجراءات المحلية أو العالمية.

شركة الراجحي هي دائمًا خيارك الأول، ونحن نقدم لك هنا جميع تفاصيل الراجحي المالية، وسوف نتحدث عن كيفية التسجيل في تداول الراجحي، وعن تطبيق الراجحي، نقدم لك مقالة كاملة تابعنا لمعرفة جميع التفاصيل.

أهمية التسجيل في تداول الراجحي

أصبح التسجيل في تداول الراجحي المالي أمرًا سهلاً للغاية ، فنحن نقدم لك خطوات حول كيفية التسجيل في النقاط التالية ، ولكن الخطوات التي نذكرها الآن تأتي بعد الانتهاء من خطوة فتح حساب في مصرف الراجحي، و هذه هي الخطوات أدناه:

أدخل الموقع الرسمي لشركة الراجحي المالية

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان لديك حساب قائم فعليًا.

قم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد إذا لم يكن لديك حساب في مصرف الراجحي، ثم اتبع الخطوات أدناه لإنشاء حساب جديد على موقع الراجحي للأعمال.

الخطوات التبي عليك اتباعها حتى تنشيء حساب في مصرف الراجحي

يجب اتباع هذه الخطوات من أجل إنشاء حساب تجاري في مصرف الراجحي بشكل صحيح:

أدخل معلومات حسابك عن طريق إدخال رقم التعريف الخاص بك ورقم محفظتك. سيتم إرسال رقم التفعيل في رسالة نصية على هاتفك المحمول. انقر فوق التالي أدخل رمز التفعيل. اختر خدمة “تداول الراجحي” من بين الخدمات المقدمة. انقر فوق “قبول الشروط والأحكام” بعد قراءتها. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وأعد كتابته، وبريدك الإلكتروني، حدد نوع النشاط التجاري للشركة أو الفرد وحدد اللغة، ثم انقر فوق التالي. حدد نوع الاشتراك ومقدار الرسوم التي ستدفعها، ثم انقر فوق التالي. أدخل المحفظة التي تريد خصم رسوم الاشتراك منها. هكذا انتهيت من إكمال حساب الراجحي التجاري.

يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.