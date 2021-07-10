نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات اسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر يوليو طبقاً لتقارير شركة أرامكو aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب مواطنو المملكة العربية السعودية اسعار البنزين في السعودية 2021 خلال الساعات الجارية من صباح اليوم، حيث من المقرر أن تعلن شركة أرامكو عن تسعيرة البنزين الجديدة اليوم السبت العاشر من شهر يوليو الجاري، وكان سعر المنتجات البترولية في التغيير الأخير لشهر يونيو منخفضاً مضاهاة بشهر مايو الذي يسبقه، ومن ثم يتوقع خبراء الاقتصاد والباحثين أن تستقر الأسعار كما كانت في الشهر الماضي أو ترتفع قليلاً ارتفاعاً غير ملحوظ، ولذلك أصبح أسعار البنزين شهر يوليو 2021 في السعودية من أكثر الترندات حالياً.

اسعار البنزين في السعودية 2021

تتولى شركة أرامكو مهمة تبديل جدول أسعار البنزين في السعودية 2021 شهرياً في اليوم العاشر بعدما كان التغيير كل ثلاثة أشهر ويتم تطبيق التسعيرة الجديدة في المملكة بداية من اليوم الحادي عشر بعد أن يتم التصديق عليه واعتمادها رسمياً، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بطبيعتها على سعر البنزين في السعودية ومنها أسعار المواد التي تصدرها المملكة إلى الأسواق الأجنبية والعالمية، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أصبح عاملاً مهماً في التأثير على أسعار المنتجات البترولية، ولذلك ينتظر المواطنون ما سيتم تنفيذه خلال الساعات المقبلة من اليوم.

أسعار البنزين في السعودية شهر يوليو 2021

لا تتوقف فقط قرارات شركة أرامكو تسعيرتها الجديدة للبنزين على الوقود فحسب، وإنما ستتأثر أيضاً أسعار السلع والمواد الآخرى معها بالتبعية، حيث سترتبط تلك السلع إرتباطاً إيجابياً بأسعار البنزين، فحينما ترتفع أسعار الوقود ترتفع معها أسعار السلع والعكس صحيح، ولذلك يترقبها المواطنون لتحديد الميزانية الجديدة لهم خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار البنزين في السعودية

من المتوقع أن تتغير الأسعار وتصبح كالتالي:

بنزين 91 وصل 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 بلغ 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال وصل سعره 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

وسوف نتابع على مدار اليوم أي أخبار بشأن السعر الجديد للبنزين من قبل شركة أرامكو.