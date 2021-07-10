نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الوقود اليوم في السعودية بالزيادة او النقصان وتأثيرها علي المستهلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الوقود اليوم في السعودية توفر شركة أرامكو وهي عملاق النفط السعودي أفضل أنواع الوقود. لتلبي الاحتياجات اليومية للمحركات حيث توفر وقود البنزين بنوعيه 91 و 95 وأيضا وقود الديزل ذو الجودة العالية. تأسست الشركة باسم كاليفورنيا العربية للزيت القياسي عام 1933. ثم صدر أمر ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتأسيس شركة أرامكو السعودية وذلك لكي تتولى جميع المهام. وتقدم الشركة لجميع موظفيها خدمات متنوعة.

أسعار الوقود اليوم في السعودية

حيث ستعلن شركة أرامكو وهي عملاق النفط السعودي خلال الساعات القادمة عن أسعار البنزين الجديدة. وسيتم البيع بها من شهر يوليو الجاري وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة لأسعار الوقود بالمملكة العربية السعودية. حيث تقوم شركة أرامكو بعمليات المراجعة الدورية لأسعار الوقود بالسوق المحلي والعالمي شهريا. لخفض تأثير تلك التذبذبات في أسعار التصدير علي المستهلك. ويتم الإعلان عنها في صباح اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. حيث يترقبها جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن ثم تقوم بتطبيق الأسعار الجديدة على كافة محطات الوقود والمؤسسات العاملة بمنتجات البترول بالمملكة.

سعر منتجات الوقود شهر يونيو 2021

جاءت أسعار وقود شهر يونيو الماضي منخفضه قليلا عن أسعاره بشهر سبتمبر الماضي. حيث كانت على النحو التالي: بنزين 91 ب 2.18 ريال لكل لتر بدلا من 2.08 ريال بشهر مايو. اما بنزين 95 فقد كان ب 2.33 ريال لكل لتر بدلا من 2.23 ريال بشهر مايو. حيث إن الأسعار المحلية لمنتجات الوقود قابلة للتغيير سواء ارتفاعا أو انخفاضا وذلك تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من والي المملكة العربية السعودية. أيضا جاءت أسعار وقود الديزل 0.52 والكيروسين ب 0.70 وأخيرا غاز البترول المسال ب 0.75.

اختر الوقود المناسب لسيارتك

كان هناك نوع واحد من البنزين قبل عام 2006 وهو بنزين 95 ثم تبين أن معظم السيارات باختلاف أنواعها في المملكة ليست بحاجة لمثل هذا الصنف العالي من البنزين. لذا فقد تمت إضافة بنزين 91 ليتوافق مع الاحتياجات الفعلية لجميع المستهلكين بالمملكة العربية السعودية.

وسنتابع معكم أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة بحسب البيان الرسمي الصادر من شركة أرامكو.