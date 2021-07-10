نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بعد المراجعة” إعلان أرامكو قائمة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2021 اليوم السبت والتطبيق غدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديد في السعودية 2021 لشهر يوليو، ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إعلان أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين والقود، حيث تهتم فئة كبيرة من المواطنين موعد ظهور أسعار الوقود الجديدة في المملكة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالبنزين بنوعيه وسعر لتر الديزل والغاز اليوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري، حيث تتم المراجعة الخاصة بالأسعار شهريا في كل يوم عاشر من الشهر الميلادي ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة المعلنة بدءا من يوم 11 اليوم التالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع التفاصيل.

أسعار البنزين الجديدة 2021 في السعودية

طبقا لمتابعتنا حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أسعار البنزين لشهر يوليو، حيث لم تنشر شركة أرامكو حتى الآن الأسعار الخاص بالبنزين والتي سيتم التعامل بها في 11 يوليو، وتأتي هذه المراجعة الشهرية من أجل أن يتم تجنيب المواطن التذبذبات التي تحدث في أسعار تصدير الوقود، وبحسب التوقعات من المحتمل أن ترتفع أسعار الوقود مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك نتيجة لصعود أسعار النفط عالميا وخاصة زيادة أسعار العقود الآجلة للنفط، فيما قال مواطنون بأنهم يرغبون في أن تبقى الأسعار على حالها أي نفس أسعار شهر يونيو.

جدول أسعار البنزين في السعودية

ومن المقرر أت تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية، مساء اليوم السبت الموافق 10/7/2021، وذلك في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث سنتعرف على أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021 بعد أن تتم مراجعتها، وبعد أن يعلن سعر لتر البنزين والمحروقات الأخرى يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من صباح يوم الأحد 11/7/2021، ونتعرف معكم على جدول أسعار البنزين لشهر يونيو المنصرم.

أسعار البنزين في السعودية يوليو 2021

سجل سعر لتر البنزين 91 الشهر الماضي 2.18 ريال للتر، فيما حقق سعر لتر البنزين 95 نحو 2.33 ريال للتر، وبلغ سعر الديزل 0.52 ريال للتر، وجاء سعر الكيروسين 0.70 ريال، فيما سجل غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر، هذه أسعار الشهر الماضي، وننتظر إعلان الشركة اليوم عن سعر لتر البنزين الجديد.

تعد المملكة العربية السعودية أحد البلاد المصدرة للنفط، وتقوم شركة أرامكو بتوفير الوقود النقي الخالي من الرصاص للعملاء وللمواطنين المقيمين في المملكة، وتوفر الشركة البنزين بنوعيه 91 و95، حيث تعمل الكثير من السيارات بأحد هذه الأنواع، كما توفر أرامكو وقود الديزل بأعلى جودة لكافة الشاحنات، وتحرص الشركة على أن توفر الجودة العالية من بداية انتاج الوقود المحروق، حيث يخضع للعديد من الاختبارات للتأكد من نقاءه وجودته.