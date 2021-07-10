نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 “aramco” معرفة اسعار البنزين الجديدة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين لشهر يوليو 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن بيان شركة أرامكو السعودية عن قائمة الأسعار الجديدة للبنزين، ولذلك يترقب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية ما ستعلنه شركة أرامكو فيما يخص أسعار البنزين لشهر يوليو الجاري، ويتساءل الجميع، هل سيتم انخفاض سعر البنزين الشهر الحالي، أم أنها ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق، ومن المعروف لدى الجميع أنه يتم الإفصاح عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

أسعار البنزين لشهر يوليو 2021

بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية 2021اليوم السبت، ينتظر آلاف من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة ما ستُعلن عنه شركة أرامكو اليوم من المراجعة الدورية التي تؤدي لتغيير أسعار الوقود في السعودية ومن الجدير بالذكر أنه هناك الكثير من التوقعات لشهر يوليو 2021 ، حيث توقع البعض وجود ارتفاع في سعر البنزين اليوم، و ذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار البنزين، وبالأخص بعد اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار النفط العالمية.

تابع أسعار البنزين لشهر يوليو 2021

اليوم السبت 10 يوليو هو الموعد الرسمي لإعلان أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 حيث يتم تجديد قائمة الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ليتم العمل بها رسمياً في اليوم الحادي عشر، ومن الجدير بالذكر أنه جاءت أسعار البنزين في السعودية لشهر يونية الماضي والمعمول بها حتى الآن كنا هو موضح أدناه:-

سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر

سعر الديزل 0.52 ريال للتر

سعر الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

ونحن الآن في انتظار أن تعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يوليو، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في السعودية اعتباراً من يوم الأحد 11-7، ومن موقعنا هذا سوف نقوم بتقديم أحدث التفاصيل في ذلك الموضوع من خلال تحديثات المقالات، تابعونا باستمرار.