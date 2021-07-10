نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي ميسر من إمكان التمويلية وما هو مبلغ التمويل الميسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إمكان أحد أهم الشركات التمويلية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما تمويل شخصي ميسر للعملاء الراغبين بالحصول على حلول تمويلية لقضاء إحدى الحوائج المالية، كتسديد رسوم التعليم أو غيرها، كما توفر شركة إمكان حاسبة التمويل الميسر والتمويل الإضافي بشكل تقديري دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة، من جهة ثانية تتراوح مدة تسديد التمويل من سنة وحتى سنتين حيث يتم احتساب ذلك بناء على مبلغ التمويل الذي يريده العميل عن طريق كتابة المبلغ في مربع قيمة التمويل، وفي حال أراد العميل تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي ومدة تسديد الأقساط على فترة سنتين سيكون حجم القسط الشهري 2916 ريال، ونسبة تكلفة التمويل تصل إلى 42.08%، حيث من الممكن أن تختلف التكلفة حسب مبلغ التمويل والمدة والسجل الائتماني للمستهلك.

تمويل شخصي ميسر عبر شركة إمكان للحلول التمويلية

يتم تقديم القروض الشخصية عن طريق الإنترنت وبالتحديد من خلال موقع شركة إمكان كما يمكنك الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل وسوف يحصل العميل بالمقابل على مبلغ التمويل خلال فترة قصيرة، حيث تتم العملية من خلال تقديم نموذج طلب ومن ثم الموافقة عليه من الشركة بعد دراسته وبعدها مباشرة يحصل العميل علي المبلغ بواسطة الهاتف المحمول الخاص به، في حين يمكن أيضا التمويل من خلال أحد الفروع أو الموقع الإلكتروني التابع للشركة.

ما هو التمويل الإضافي عبر إمكان

يستطيع العميل تقديم طلب للحصول على تمويل شخصي إضافي بوجود تمويل قائم، ولكن بحسب الشروط والمزايا المحددة، على أن تكون نسبة الاستقطاع حوالي 50% وفيما يلي طريقة حساب التمويل الإضافي:

أولا يجب تحديد قيمة التمويل والتي ستكون من المفترض 30،000 ريال، ومن ثم تحديد مدة تسديد المبلغ 60 شهر وراتب أقل من 10،000 ريال سعودي فإن الحسبة التقديرية ستكون بنسبة كلفة التمويل حوالي 17.36 بالمئة، في حين ستكون مدة التمويل 5 سنوات والقسط الشهري “725” ريال شهريا.

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يمكن تسجيل الدخول في بوابة إمكان للاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة والاطلاع على القوائم المالية والوظائف والمنتجات المقدمة.