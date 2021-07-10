أسعار بنزين ارامكو شهر7 في المملكة العربية السعودية 2021

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عمر شويل - جدة أسعار بنزين ارامكو شهر7، نجحت شركة أرامكو بالسعودية في تنمية أعمالها في مجال محطات الوقود وتحسين وصولها إلى عملاء التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث دخلت في مشروع مشترك بالتساوي مع شركة توتال لتشغيل محطات الوقود في المملكة العربية السعودية وبالتالي كما توصلت الشركتان إلى اتفاق لشراء 270 محطة خدمة وأسطولا من الناقلات في المملكة تحت علامة “سهل” الشركتان تنوي إعادة تسمية هذه المحطات في المستقبل حيث تقوم شركة أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري وذلك للحد من تعرض المستهلك لتقلبات أسعار التصدير.

أسعار بنزين ارامكو شهر7

تقوم شركة ارامكو بالإعلان عن أسعار البنزين الجديد لشهر يوليو وهو شهر 7/2021 اليوم السبت في الساعة العاشرة مساء حيث تجري أرامكو السعودية مراجعات شهرية دورية للأسعار ، ويتم تعديل أسعار البنزين “منتجات الطاقة” وفقًا لإجراءات الحكومة الخاصة بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. من المرجح أن تتطور الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتطور أسعار صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

الوقود في الشهر الماضي يونيو 2021 واسعاره:

ومن المتوقع أن يتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة اعتباراً من صباح غد الأحد “11 يوليو 2021″، وكانت أسعار البنزين التي أعلنت عنها أرامكو للشهر الماضي “يونيو 2021 م” كانت كالتالي:

فأن سعر البنزين 91: 2.18 ريال سعودي للتر

وسعر البنزين 95: 2.33 ريال سعودي للتر

وايضاً سعر الديزل 0.52 ريال سعودي للتر

سعر الكيروسين0.70 سعودي ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر.

البنزين واسعاره في مايو 2021 بالسعودية:

وبحسب ما أعلنته أرامكو فإن

فإن سعر البنزين 91 :2.08 ريال سعودي. وسعر بنزين 95 :2.23 ريال سعودي. وايضاً سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي. سعر بنزين الكيروسين 0.70 ريال سعودي. سعر لتر غاز البترول المسال 0,75ريال سعودي.

مواعيد مراجعة أسعار البنزين في السعودية

يتم تعديل أسعار البنزين يوم 10 من كل شهر ميلادي ثم يتم تقديم صباح اليوم 11 حسب ترتيبات الحكومة الخاصة بتعديل أو تظبيط أسعار الطاقة والمياه حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بتوفر الوقود لتلبية بعض الاحتياجات المتجددة اليومية للمحركات ويتوفر وقود البنزين في كلا النوعين 91 و 95. وهذا يلبي احتياجات السيارات التي تعمل أو تشتغل بالبنزين وبالاضافة إلي ووقود الديزل متاح لجميع للشاحنات والمركبات الأخرى.