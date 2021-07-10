نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين الجديدة خطة أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 وفقا لبيان أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل عدد كبير من المواطنون في المملكة العربية السعودية عن اسعار البنزين الجديدة، حيث سيتم الاعلان عن الأسعار الجديدة مساء اليوم السبت وسيتم تطبيقها ابتداءً من صباح الغد الأحد في جميع مدن وقرى المملكةن ووجب التنويه إلى أن الأسعار الجديدة للبنزين يتم دراستها بناءً عل الأحوال الاقتصادية في البلاد وكذلك سعر البترول على مستوى العالم أجمع، والمسئول في الإعلان عن هذه الأسعار هي شركة أرامكو، لذا سنعلن الآن الأسعار القديمة الخاصة بشهر يونيو قبل تحديث البيانات لشهر يوليو الجاري.

اسعار البنزين الجديدة

وإليكم متابعونا اسعار البنزين الجديدة الخاصة بالشهر يونيو والتي تم تنفيذها منذ أن تم الإعلان عنها، ووجب الإشارة إلى أن شركة أرامكو الخاصة بالبنزين والتي تقوم بالاعلان عن الاسعار الجديدة كل 10 من كل شهر ميلادي، تقوم كل شهر بمراجعة الأسعار بشكل دوري، ويتم التعديل لهذه الاسعار أو ما يطلق عليها منتجات الطاقة بناءً على مجموعة من الاجراءات التي تدرس جيدًا والتي تطلق من حوكمة تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات المياه والطاقة، فالأسعار المحلية الحالية الخاصة بمنتجات الطالة أكثر قابلية لتغيير سواء بالانخفاض أو الارتفاع في ضوء ما يحدث من تغيرات في المملكة العربية السعودية غلى الأسواق العالمية.

بنزين 91 : 2.18 ريال سعودي.

أما بالنسبة بنزين 95: 2.33 ريال سعودي للتر الواحد.

وسعر الديزل : 0.52 ريال سعودي للتر الواحد.

أما سعر الكيروسين :0.70 ريال سعودي.

وأخيرًا فسعر غاز البترول يبلغ : 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

موعد الإعلان عن سعر البنزين

وبعدما تعرفنا على أجابة السؤال المتعلق باسعار البنزين الجديدة، وجب الإشارة إلى أن شركة أرامكو تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة كل يوم 10 من الشهور الميلادية على أن يتم تطبيقها في اليوم 11 من صباح اليوم التالي، فشركة رامكو تتضمن كل أسعار القود التي سبق وذكرناها مثل بنزين 91 وبنزين 95 والديزل والكيروسين وحتى غاز البترول، ولكنها تعتمد في قراراتها على ما هو موجود في البلاد من أوضاع اقتصادية والسعر العالمى للبترول، ثم تبدأ في الإعلان عن هذه الأسعار والتي تسري في عدد من المناطق الأخرى بناء على قرارات هذه الشركة.