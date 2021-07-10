رابط استخراج تصاريح الحج والعمرة 2021 فى دقائق على توكلنا واعتمرنا

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عمر شويل - جدة رابط استخراج تصاريح الحج والعمرة 2021 ، تصاريح العمرة على توكلنا واعتمرنا الذي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة لكي يكون من السهل على الأشخاص الراغبين الذهاب إلى زيارة بيت الله الحرام التسجيل والحصول على تصاريح السفر عن طريق تطبيق توكلنا، وكانت قدم تصريح السيد نائب وزير الحج والعمرة أن مدة أداء مناسك العمرة سوف تكون 3 ساعات لكل فوج.

رابط استخراج تصاريح الحج والعمرة 2021

هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لاستخراج تصاريح العمرة عبر هذا التطبيق تتمثل قيما يلي:

في البداية على المتقدم تحميل تطبيق توكلنا أو اعتمرنا على الهاتف الخاص به.

بعدها عليه بالضغط على تسجيل جديد.

ومن ثم يتم النقر على مسجل سواء كان مواطن سعودي أو مقيم.

قم بعد ذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية في حال كان مواطن من السعودية ولكن إذا كان شخص مقيم بالمملكة لابد من أن يقوم بكتابة رقم الإقامة.

ثم يتم كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل كتابة تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ثم عليكِ بكتابة رقم مرور ويعيد كتابته مرة أخرى.

النقر بعد ذلك على كلمة موافق ومن ثم تسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي تم تسجيله لكي يتم تأكيد رمز الدخول بالتطبيق.

طريقة الاستعلام عن استخراج تأشيرة العمرة

وفرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة العمرة من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الانترنت ومن الممكن أن يتم الانتقال لتلك الخدمة ومن ثم يتم الاستعلام عن تأشيرة العمرة المطلوبة بالطريقة التالية:

قم في البداية بالدخول للموقع السمي بوزارة الحج والعمرة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على خدمات العمرة بالقائمة الرئيسية.

بعدها يتم اختيار خدمات العمرة الالكترونية بالقائمة التي سوف تنسدل.

النقر بعدها على الخدمات الأخرى التي توجد بالجزء السلفي لقائمة الخدمات.

بعدها يتم اختيار الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة عمرة.

قم بعد ذلك بكتابة البيانات المطلوب ليكون سهلاً الحصول على معلومات المعتمر.

شروط العمرة بعد كرونا

للتقدم للعمرة لابد من أن يتوفر في الشخص المتقدم عدة شروط منها الآتي: