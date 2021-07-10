نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 لبيان سعر بنزين 91 وبنزين 95 بعد مراجعة Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث يوافقنا الان الميعاد الرسمي لتعديل تعريفة أسعار البنزين كما جرت العادة أن يتم تطبيق على أسعار البنزين مراجعة دورية شهرية فى مساء يوم العاشر الميلادي من كل شهر، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية جميع أسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو

جميع اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021

يتم العمل على تغيير أسعار البنزين فى السعودية شهرياً فى مساء يوم العاشر الميلادي من كل شهر، لتبدأ شركة أرامكو السعودية على تطبيق الأسعار الجديدة على مستوى جميع محطات الوقود والطاقة فى مساء يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم تحديد تسعيرة أسعار البنزين بناءً على أسعار مواد الوقود والطاقة المتخذ بها بالشهور الماضية، حيث تخضع جميع أسعار البنزين فى السعودية لسياسة حوكمة تطبقها شركة ارامكو فقط دون غيرها لبيان ما هي الأسعار الجديدة شهريا، حيث تتزايد المؤشرات والاحتمالات هذا الشهر على استمرارية ارتفاع تعريفة أسعار البنزين بعد أن ارتفعت على مدار 7 أشهر على التوالي، حيث تتخذ لجنة شركة أرامكو مراجعتها وتسعيرتها على أسعار البنزين والديزل، مضافة عليها قيمة 5% عن قيمتها الاصلية، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الأسعار التي يتم العمل بها على مستوى جميع محطات البنزين والطاقة بالوقت الحالي

آخر تحديثات أسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو

حتى الان لازال يتم العمل بالأسعار التي تم الإعلان عنها فى مساء يوم العاشر من شهر يونيو الماضي والتي جاءت على النحو التالي ويستمر أعمال تطبيقها حتي أولى ساعات صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً 11 يوليو، على أن تأتي الأسعار التي يتم العمل بها بالوقت الحالي على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 2.18

سعر بنزين 95:- 2.33 ريال لكل لتر

سعر الديزل:- 0.52 ريال لكل لتر

سعر الكيروسين:- 70 هللة

سعر غاز البترول المسال:- 75 هللة

على ان يتم الاعلان عن اسعار مواد البترول والطاقة الجديدة التي ستطبق حتى مساء يوم العاشر من شهر أغسطس القادم فى مساء يومنا الحالي عند العاشرة مساءً.

مواعيد تطبيق اسعار البنزين فى السعودية الجديدة

سيجري اعمال تطبيق الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين بدءً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 يوليو 2021 على مستوي كافة محطات الوقود والبنزين داخل المملكة العربية السعودية، على ان نحيطكم علماً بالاسعار الجديدة المقرر على ان يتم الكشف عن الستار حولها اليوم السبت الموافق ميلادياً 10 يوليو فى مؤتمر صحفي سيتم الاعلان عنه من قبل المتحدث الرسمي من ارامكو