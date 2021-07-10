أرامكو تعلن عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021 بالمملكة

حيث كانت مؤسسة أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي، قد نجحت في إنماء قطاع محطات الوظيفة الخدمية الموالي لها، وعززت انتشارها في جميع مناطق المملكة، وهذا بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع مؤسسة توتال يعتمد على تشغيل محطات المنفعة ضِمن المملكة، أبرمت الشركتان أيضاً اتفاقية للحصول على 270 محطة منفعة، وأسطول من صهاريج نقل البترول في المملكة جلَد العلامة التجارية (يسير)، وتنوي الشركتان تحويل العلامة التجارية لتلك المحطات في المستقبل، وتجري شركة أرامكو السعودية، تقيمًا لكافة أسعار منتجات الطاقة في السوق المحلي السعودي ومقارنة أسعار البنزين في السوق المحلي والتصدير والقيام بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة كل شهر، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ارامكو وأسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021 بالمملكة :

حيث ينتظر الكثير من المواطنين الليلة وبالتحديد في العاشرة مساء يوم السبت الموافق 10/7/2021 ما ستُعلن عنه شركة أرامكو بخصوص جدول أسعار البنزين في السعودية 2021 ، كما نرفق لكم ما تم نشره وإعلانه بخصوص سعر البنزين في السعودية الشهر الماضي يونيو 2021، وستلاحظ معاً الفرق حيث تأثر المستهلك التذبذبات في أسعار التصدير وفيما يخص توقعات أسعار البنزين في السعودية اليوم، وهناك الكثير من توقعات أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 ، فقد توقع بعض المواطنين والمقيمين في المملكة ارتفاع في سعر البنزين في السعودية اليوم، ويرجع ذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار العقود الخاصة بالنفط وبالخصوص بعد الانتهاء من تجمع الدول النفطية الشهر الماضي واتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار النفط وخاصة أسعار البنزين في العالم، وبعد التجمع لم تتوصل الدول التي اجتمعت لاتفاق بشأن الإنتاج للشهر القادم، وتمنى الكثير أن تظل شركة أرامكو بالاحتفاظ بـ أسعار البنزين في السعودية كما هي.

صدرت توجيهات بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين:

حيث أعلنت اللجنة التنفيذية لتحديد الاسعار بالمملكة تثبيت أسعار منتجات البترول حيث صدر التوجيه الكريم باعتبار أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، بنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور كما ورد في الشهر الماضي.