نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج الأهلية عبر حساب المواطن للدفعة 44 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعلان النتائج الأهلية عبر حساب المواطن للدفعة 44، قام الحساب الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن عبر تويتر بالإعلان عن صدور القوائم الأولية بالدفعة رقم 44 الخاصة بشهر يوليو/ ذي الحجة، وطالبت جميع الأفراد المستفيدين من الدعم التقدم للاستعلام بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج والاطلاع عن النتائج الخاصة بهذه الدفعة، وسوف يكون موعد صرف الدعم الخاص بالدفعة الرابعة والأربعين، اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، ولكن سوف يكون يوم السبت عطلة رسمية في المملكة، مع العلم أنه سيتم صرف الدعم المطلوب يوم الأحد الموافق 11 يوليو / 1 من ذي الحجة 1442.
طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 44:
يتيح برنامج حساب المواطن طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الرابعة والأربعين بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال هذه الخطوات التالية:
- في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بتسجيل الدخول مثل كتابة اسم المستخدم، وتسجيل كلمة المرور.
- بعد ذلك لابد من كتابة رمز التحقق المرئي الموجود أسفل الصفحة، ثم النقر على خيار تسجيل الدخول.
- اختيار التعرف على نتائج الأهلية.
- ثم سيطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات الخاصة بك مثل: رقم الهوية الوطنية، رقم الحساب.
- بعد الانتهاء من التسجيل يجب النقر على زر الاستعلام.
- في النهاية الانتظار قليلاً، وسوف تظهر النتيجة ومن خلال ظهور النتيجة يمكن معرفة كافة المعلومات التي تريدها.
شروط الأهلية للدفعة 44 في حساب المواطن:
وفي ظل الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 44 وجب التذكير بشروط الأهلية في حساب المواطن والتي تتضمن التالي:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي دور من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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