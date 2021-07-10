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عمر شويل - جدة قرار ملكي تثبيت سقف أسعار البنزين في السعودية اعتبارا من 10 يوليو 2021، القرار الملكي الصادر في صباح اليوم والذي ينص علي وضع حد معين لسعر البنزين لا يتخطى هذا السعر مهما حدثت من ظروف، يذكر أن اعتماد سعر البنزين للشهر الماضي كان يتضمن سعر لتر البنزين 91 بقيمة 2.18 ريال سعودي، وسعر لتر البنزين 95 بقيمة 2.33 ريال سعودي وهو سقف السعر المحلي للبنزين، وأفادت أن الدولة تتحمل ما قد يتجاوز هذا السعر عند المراجعة الشهرية لأسعار البنزين.
تثبيت سقف أسعار البنزين في السعودية اعتبارا من 10 يوليو 2021
تحرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السعودي والمساهمة في تخفيف الآثار الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية، لذي تسعي في مسارها في الإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لذلك تقوم القيادة بتحمل قيمة الأسعار التي تعلو ما قد تم تثبيته من سقف لأسعار البنزين، حيث كانت أسعار البنزين للشهر الجاري والتي تضمنت زيادة في سعر البنزين كالتالي:
- سعر لتر البنزين فئة 95: بقيمة 2.44 ريال سعودي.
- سعر لتر البنزين 91: بقيمة 2.28 ريال سعودي.
وسوف يطبق علي هذه الأسعار قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتثبيت سقف أسعار البنزين الجديدة.
ارامكو تحديث أسعار البنزين
جاء قرار تثبيت سقف لسعر لتر البنزين بالنبأ السار على الملايين في المملكة العربية السعودية الذين كانوا يخشون الارتفاع المتكرر لأسعار البنزين كل يوم 10 من الشهر الميلادي، لذا مع بدء العاشرة من مساء اليوم تبدأ شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار البنزين وفقاً للمستجدات بما لا يتجاوز السعر الذي أعده القيادة الحكيمة بتثبيت سعر البنزين عند حد معين، وتحمل الحكومة السعودية باقي الأسعار، تضامناً منها مع المواطن السعودي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام المنتشر فيها الوباء الذي أضر بالبلاد منذ ظهور.
قدمنا لكم ما تضمنه القرار الملكي تثبيت سقف أسعار البنزين في السعودية اعتبارا من 10 يوليو 2021.
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