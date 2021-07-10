نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية … شركة أرامكو تعلن عن قائمة الأسعار الجديدة لشهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية، أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي مساءاً، أسعار “النفط” الجديدة في المملكة، لشهر يونيو الحالي، حيث أنها أعلنت الشركة على أنه يوجد إنخفاض في الأسعار لهذا الشهر، بالمقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث أن سعر نفط 91 يكون 2.18 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 2.08 ريال سعودي لكل لتر في شهر مايو، وبالنسبة لنفط 95 كان سعره 2.33 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 2.23 ريال سعودي لكل لتر في شهر مايو الماضي.

أسعار البنزين في السعودية

تقوم شركة أرامكو كل شهر بالتعديل في سعر النفط ومشتقاته، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة لخفض تأثير المستهلك بتغيير الأسعار التي تنتج من عملية التصدير، حيث تقوم الشركة بالتعديل في أسعار منتجات الطاقة وفق إجراءات معينة، وأن فكرة تعديل الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض يرجع ذلك إلى التغيرات التي تحدث في عملية التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

ثمن النفط الجديد في المملكة العربية السعودية

قد أعلنت شركة أرامكو السعودية، ارتفاع في أسعار الوقود داخل الأراضي السعودية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 8/ 6/ 2021، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الشهرية لأسعار منتجات الطاقة، وأعلنت الشركة: عن أنه قد تم تحديد سعر بنزين 91 يكون 2.18 ريال سعودي لكل لتر، وسعر بنزين 95 يكون سعره 2.33 ريال سعودي لكل لتر، وسعر الديزل 0.52 ريال سعودي لكل لتر، والكيروسين يكون سعره 0.70 ريال سعودي لكل لتر، أما غاز البترول المسال فتم تحديد سعره ليكون 0.75 ريال لكل لتر.

ثمن النفط عالمياً

وأعلنت أن أسعار النفط عالمياً قد هبطت بشكل ملحوظ، ولكنها قد ترتفع في الإسبوع الثالث وذلك يرجع إلى توقعات الطلب على منتجات الوقود بشكل كبير في دول أوروبا وأمريكا والصين، وذلك لزيادة نسب التطعيم في هذه البلاد ضد فيرس كورونا المستجد مما يؤدي إلى التخفيف من القيود في هذا الشأن بسبب جائحة كورونا، وأنه من المتوقع من قبل بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، أنه قد يبلغ سعر الخام برنت 80 دولار للبرميل الواحد خلال هذا الصيف، وأضاف أيضاً أنه متوقع الارتفاع الملحوظ في سوق النفط في الآونة الأخيرة سوف يستمر في ظل جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات الخاصة بالفيرس سوف تزيد من الطلب على المواد الخام البترولية مما يؤثر على النشاط الاقتصادي في العالم كله.