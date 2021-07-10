نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج دعم ريف لدعم صغار المزارعين العاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج دعم ريف لدعم صغار المزارعين العاطلين عن العمل يعد احد البرامج الإلكترونية المقدمة من قبل الحكومة السعودية والقائمة عليه وزارة الزراعة من خلالة يتم توفر الدعم المادي لصغار المزارعين من أجل رفع المستوى المادي وتحسين ظروفهم المعيشية عن طريق مشاريع تساعدهم في تنميه وتطوير أنشطتهم الزراعية.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

يتطلب برنامج دعم ريف من المزارعين عدة الشروط وضوابط من اجل التسجيل في البرنامج من قبل وزارة الزراعة و هي كالاتي:-

للحصول على دعم ريف يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عاما.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم ويسكن بأحدي الجهات الريفية و يقبل العمل في أي مهنة زراعية.

يشترط على المتقدم ألا يتعدي دخله الشهري على 6000 ريال سعودي.

يجب على المتقدم أن يكون مسجل بالموقع الخاص بالبرنامج وذلك بالدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص للتسجيل في برنامج دعم ريف.

يجب أحضار وثيقة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية التسجيل في دعم ريف العاطلين عن العمل

لقد أتاحت وزارة الزراعة بالمملكة موقع إلكتروني للاستفادة من الدعم والتسجيل في دعم ريف يجب اتباع الخطوات الأتية:-

لابد من الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة تسجيل حساب جديد والذي يتطلب تسجيل عدة بيانات منها تسجيل الاسم.

رقم الهوية.

كلمة السر.

تاريخ الميلاد.

الرجوع مرة اخرى بعد عملية التسجيل برقم الهوية و رمز التحقيق وكلمه السر.

ثم الضغط على أيقونة التقديم واختيار خانة الدعم المادي المناسب لكل متقدم.

الخطوة الأخيرة إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة من المستفيد بالإضافة الى بيانات المشروع المراد تنفيذه مع الالتزام بوضع صور الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة.

موعد نزول الدعم الريفي

يبحث الكثير من قبل المستفيدين الذين انتهوا من التقديم والتسجيل الإلكتروني في برنامج الدعم الريفي عن موعد صرف الدعم ومن منطلق ذلك فقد أعلن في الحساب الرسمي لبرنامج دعم ريف على تويتر أن الموعد الأساسي لصرف الدعم المادي هو من بداية اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من بداية الشهر الميلادي و إذا تزامن يوم الصرف مع موعد أجازة رسمية لا يؤجل صرف الدعم، كما نوهت الوزارة على أنه يختلف موعد صرف الدعم وفقا للقطاع المسجل واذا حدث تأخير لأي طلب للمستفيدي سوف يتم الرد بقبول الطلب بعد 60 يوما من تاريخ التقديم.