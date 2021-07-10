“برقم الطلب” ehsan.sa خطوات حجز الأضحية عبر منصة إحسان 1442 “برنامج الاضاحي”

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عمر شويل - جدة ehsan.sa خطوات حجز الأضحية عبر منصة إحسان الخيرية الذي قامت المنصة الوطنية للعمل الخيري بإطلاق الحجز والتسجيل الإلكتروني في البرنامج الجديد “برنامج الاضاحي” والذي يتم من خلاله تحديد نوع الأضحية والعدد المطلوب، حيث يتم تحديد سعر الأضحية وألية الدفع النقدي عبر المنصة، والتي تضمن للمتبرعين وأهل الخير أن يتم توصيل العمل الخيري لهم إلى المستحقين وفق ألية خاصة يتم فيها العمل بالاشتراك مع العديد من المؤسسات الخيرية.

حجز منصة إحسان ehsan.sa المنصة الوطنية للعمل الخيري

وتقوم المنصة الخيرية بالعديد من الأعمال التي تهدف للنهوض بالعمل الخيري وأن يكون من خلال القنوات الرسمية للدولة وليس من خلال الأفراد، حيث تقوم بتحديد الجهات التي يتم الصرف النقدي أو العيني فيها من خلال الاشتراك مع العديد من المؤسسات الخيرية داخل المملكة وأيضا المؤسسات الخيرية خارج المملكة ليتم إيصال الدعم إليهم، ويكون الهدف الأساس من تقديم أضاحي عيد الأضحى أن يتم إطعام الفقراء وإيصال التبرع باللحوم إليهم بالطريقة التي تحفظ لهم كرامتهم.

سبل الدعم في منصة إحسان الإلكترونية

توفر المنصة العديد من البرامج والخدمات التي تهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم المطلوب للمحتاجين:

تقوم بتقديم الرواتب الشهرية للمحتاجين من خلال الاشتراك مع المؤسسات الخيرية.

يتم عمل برنامج فرجت لدفع الديون عن الغارمين بالسجون السعودية.

تقوم بإيصال التبرعات العينية للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها.

تساعد المواطن السعودي بدفع الفواتير المتراكمة أو دفع إيجار المنزل الذي يؤويه.

يقوم برنامج الاضاحي بحجز وتسليم لحوم الأضحية للمستفيدين المستحقين.

ما هو برنامج الاضاحي؟

هو برنامج جديد قامت منصة إحسان بإطلاقه وذلك لتعظيم العمل الخيري في وقت عيد الأضحى وأيضا للتيسير على الراغبين في تقديم الاضاحي، حيث تقوم المنصة بتوفير خطوات الحجز وكيفية الاختيار بين الأضاحي المتنوعة كما تقوم بتوفير الأسعار المناسبة لها، ويتم فيما بعد التسجيل برقم الجوال ليحصل المستفيد على رقم الطلب الذي يمكن من خلاله الاستعلام عنه فيما بعد.

خطوات حجز منصة إحسان ehsan.sa برنامج الاضاحي