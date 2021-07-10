نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد وشروط تقديمه وحالات وقفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تكشف عن طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، حيث أنه يعتبر من أهم المبادرات التي دشنتها الحكومة السعودية في المملكة، بهدف توفير كافة سبل الراحة للمواطنين السعوديين والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الهمم، وذلك عن طريق صرف مبلغ من المال يتم استخراجه من الزكاة يُصرف للفئات المستحقة، وفقًا لشروط وضوابط معينة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

استهدفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فئات معينة، يمكنها الاستفادة من هذا الدعم المادي المُقدم من الحكومة، ومن هذه الفئات العاجزون عن العمل سواء أكان عجز دائم أو مؤقت أو معاق ، و المطلقة و الأرملة و الأسرة المهجورة أو المعلقة وزوجة المفقود أو الغائب.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

حددت اللائحة التنفيذية في المادة الثامنة لنظام الضمان الاجتماعي أن الأسرة أو الفرد السعودي المستقل إذا كان دخله أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش إنه في هذه الحالة يستحق المعاش.

فلابد أن يكون دخل الفرد المستقل مساويًّا للدخل الشهري وذلك بعد خصم قيمة 50 % من قيمة الدخل، و وفقًا للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية فإنه يُضاف كل دخل جديد لأى فرد من أفراد الأسرة السعودية إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، ومن ثم فيتم تحديد الدخل الشهري للمستفيد وفقًا للدخل الذي حصل عليه المستقل في السنة السابقة لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

وقد يدخل ضمن دخل المستفيد ما يملك و الدعم المادي المُقدم من إعانات الحكومة، بخلاف المساعدات العينية التي يتم الحصول عليها من المؤسسات الطبية والاجتماعية، ففي حالة وجود أكثر من أسرة لدى العائل فتُعد كل أسرة مستقلة، و يتم تقسيم الدخل بالتساوي بين باقي الأسر.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية، بخلاف المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية، و المطلقة و الأرملة الغير سعودية والتي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، و المطلقة و الأرملة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي.

قلة الراتب الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن دخل المعاش.

أن ينطبق عليه شروط ومعايير اللائحة التنفيذية.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي