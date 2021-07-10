نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 13 يوليو.. أقوى عروض العثيم الأسبوعية BEST OFFERS وتوفير أكثر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقي نحو ثلاثة أيام، وتنتهي أقوى عروض العثيم الأسبوعية BEST OFFERS، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي 7 يوليو 2021م، إذ من المُقرر أن يكون آخر يوم لها الثلاثاء 13 يوليو، وهي تشمل الأرز، والدجاج، واللحوم، والمنظفات، والفواكه، ومنتجات الألبان، والمعلبات، والتوابل، والشاي، وحفّاضات الأطفال، فيما يأتي ذلك في إطار حرص هذه السلسلة على دعم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتوفير السلع بأفضل الأسعار، لذلك فهي تحظى باهتمام ومتابعة من الجميع، ما جعلها تصبح ضمن أهم شركات بيع التجزئة في السعودية والعالم العربي.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية BEST OFFERS

وننشر قائمة عن أقوى عروض العثيم الأسبوعية BEST OFFERS، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة الراغبين في الذهاب إلى أقرب فرع للشركة قبل انتهاء موعد العرض، وشراء الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب والمنظفات، إذ تأتي على النحو التالي:

كيس أرز مزة بسمتي 10 كيلوجرامات، بسعر 38.95 ريال سعودي، بدلا من 72.95 ريال.

صابون أومو أزرق 5 كيلوجرامات، بسعر 23.95 ريال سعودي، بدلا من 38.50 ريال.

كرتونة دجاج مجمد ساديا 8 كيلوجرامات، بسعر 94.95 ريال سعودي، بدلا من 113 ريال.

حفاضات ببي بروف وسط 68 حبة، السعر 35.95 ريال سعودي، بدلا من 56.50 ريال.

بطاطس هالي، سعر الكيلو 5.5 ريال سعودي، بدلا من 7.75 ريال.

حليب هالي بودرة، سعر العلبة 2.5 كيلو 48.95 ريال سعودي، بدلا من 70.25 ريال.

لبنة بريزيدون 275 جرام، بسعر 10.50 ريال سعودي، بدلا من 12.50 ريال.

برجر دو دجاج عادي، سعر الحبة 660 جرامًا، 11.95 ريال سعودي، بدلا من 14.95 ريال.

شاي ليبتون 800 جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي، بدلا من 36.95 ريال.

شاي ليبتون 200 كيس، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلا من 39.25 ريال.

كيفية معرفة فروع أسواق العثيم أونلاين

ومن الممكن التعرف إلى فروع أسواق العثيم في المملكة، والوصول إلى أقرب فرع للتسوق وشراء الاحتياجات الأساسية للأسرة، وذلك باتباع الخطوات التالية: