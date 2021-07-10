نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا تقسيط فورتشنر 2021 من مصرف الراجحي بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخلت عروض تويوتا تقسيط فورتشنر 2021 مرحلة الحسم في شهر يوليو من خلال مصرف الراجحي بعد ما انتهت عروض تقسيط السيارات الصيفية التي دامت على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليستكمل مصرف الراجحي العروض على مدى شهر يوليو أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

تعتبر فورتشنر سيارة متعددة المهام والاستخدامات وتلبي كافة الاحتياجات العملية لملاكها حيث تأتي مع محركين، 4 اسطوانات، بسعة 2.7 لتر و2.8 لتر وصولا إلى 4 لترات، فيما تصل القوة الحصانية القصوى للمحرك إلى 201 حصانًا عند 3400 د.د بينما يصل العزم الأقصى إلى 500 نيوتن / متر عند 1600 – 2000 د.د مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات في الموديل الأول.

والسيارة هي ذات نمط دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل مع قفل دفرنس خلفي فيما تبلغ سعة خزان الوقود 80 لترًا وتبلغ كفاءة كفاءة استهلاك الوقود 14.1 كم/لتر وهي تتسع لعدد 7 أشخاص بما فيهم السائق أما عن الأبعاد فيبلغ الطول 4795 مم والعرض 1855 مم والارتفاع 1835 مم.

سعر تويوتا فورتشنر VX3 4×4

هناك حوالي 10 طرز أو موديلات من تويوتا فورتشنر يبدأ سعر الموديل الأول منها عند 117 ألف ريال وهي ذات محرك 2.7 لتر دفع خلفي ، أما الفئة الأعلى وهي VX3 4×4 فيبلغ سعرها حوالي 168 ألف ريال وهي ذات محرك 4 لتر ذات دفع رباعي، فيما تصل القوة القصوى في هذا الطراز إلى 235 حصانًا عند 5200 دورة في الدقيقة بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 376 نيوتن في المتر عند 3800 دورة في الدقيقة.

تفاصيل عروض مصرف الراجحي

كما سبق القول تسري عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي حتى نفاذ الكمية أو حلول يوم 31 يوليو 2021 أيهما أقرب ويسري العرض على تويوتا فورتشنر موديل 2021 فقط على أن يتم التقسيط على مدى 60 شهرًا بقسط شهري يبلغ 1607 ريال وأن يتم سداد 40 % من الثمن كدفعة مقدمة

في حين تبلغ نسبة المعدل السنوي 6.4 % وتشمل عروض تويوتا من بنك الراجحي 2021 التقسيط بدون مقدم والتقسيط بدون رسوم إدارية في حال تحويل الراتب على بنك الراجحي، أما في حال عدم تحويل الراتب يتم سداد 1 % رسوم إدارية ويتم كذلك سداد 5 % دفعة مقدمة ويكون الدفعة الأخيرة 35 %.