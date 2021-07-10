نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن.. ما هي الإجراءات إذا كانت الدفعة تحت إجراء الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي إجراءات إذا كانت الدفعة تحت إجراء الصرف، قام حساب المواطن بالرد مؤخراً على المواطنين المستفيدين من البرنامج ولم يصلهم الدعم بالرغم من إيداع المبالغ المالية في الحسابات، حيث أكدت خدمة المستفيدين من البرنامج أنه سيتم بالفعل إيداع المبلغ المالي المستحق لشهر يوليو، ويجب مراجعة البنك ليتم التأكد من عدم إيداع المبلغ، حتي يتم رفع طلب في حالة عدم الإيداع، وكان ذلك رداً على سؤال بعض المستحقين حول معنى الدفعة تحت إجراء الصرف، وفي هذه الحالة يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة من أيقونة الدفعات المالية دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب، وإليكم اليوم كافة التفاصيل الخاصة بصرف دفعة حساب المواطن للمستحقين للشهر الجاري.

إيداع حساب المواطن شهر يوليو

من المعروف عن موعد صرف وإيداع دفعات حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ولكن دفعة شهر يوليو فاليوم العاشر والذي من المفترض أن يتم الصرف فيه تصادف مع يوم السبت وهو إجازة ولذلك تم تأجيل صرف دفعة شهر يوليو 2021 الدفعة رقم 44، ليكون موعد الإيداع يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021.

تفاصيل دفعة يونيو 2021

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن إن حوالى 77% من المستحقين قاموا بالحصول على على دعم الدفعة الخاصة بهذا الشهر. ويبلغ متوسط الدعم للأسرة حوالى 1054 ريال. حيث يتم صرف هذا الدعم لأكثر من 2 مليون رب أسرة، وبلغ عدد التابعين لهم أكثر من 8 ملايين فرد. كما بلغت نسبة أرباب الأسر حوالى 92%، وبذلك تكون نسبة ربات الأسر 8%. وبلغ إجمالي التعويضات عن الدفعة السابقة 39 مليون ريال ليصل إجمالي التعويضات إلى 773 مليون ريال منذ انطلاق البرنامج.

الاستعلام عن برنامج حساب المواطن 2021

يتم الاستعلام عن برنامج حساب المواطن 2021 بشكل إلكتروني بكل سهولة من المنزل، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن العمل الرسمية. ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى موقع حساب المواطن السعودي، ثم كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، والنقر على استعلام. وأخيراً سيتم ظهور صفحة جديدة تحتوى على جميع المعلومات التي يرغب المواطن في الاطلاع عليها.