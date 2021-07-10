نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر New اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021 الجديدة المطبقة اليوم 11/7/2021 من ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 أعلنت شركة أرامكوا عن تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين خلال شهر يوليو الجاري لعام 2021، وتقوم الشركة بشكل شهري بتغيير أسعار البنزين طبقاً للكافة أسعار منتجات الطالقة والمياه، والتي تعتمد على تغير الأسعار الصادرة من الأسواق العالمية، وعلى أن يتم الإعلان عن أشعار البنزين باليون العاشر من كل شهراً ميلادياً، وعلى أن يتم تطبق الأسعار الجديدة بيوم الحادي العاشر بذات الشهر، وتقوم شركة أرامكو السعودية بتقديم سعر بنزين 91، 95 للسيارات إلى جانب كافة أنواع الوقود الأخرى للشاحنات والديزل بجودة عالية، وقد أشارت بأن أنواع الوقود تخلي تماماً من أي نوع من أنواع الرصاص، ويتم الخضوع لجميع الاختبارات.

اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021

ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الأسعار المستجدة خلال شهر يوليو الجاري لعام 2021، حتى تلبي كافة الاحتياجات اليومية والتي سوق يتم تطبيق الأسعار في جميع محطات البنزين والوقد في المملكة العربية السعودية باليوم التالي، فقد قامت شركة أرامكو بشهر فبراير لعام 2021 بأن تغير مراجعة الأسعار الربع سنوي على أن يتم تغيرها بشكل شهري بشكل منتظم وبالتحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ونحن سوف نكون معكم على رأس الساعة لنوفيكم بأخر مستجدات أسعار البنزين، حيث تم تداول مجموعة من الانباء حول تثبيت اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية الامر الذي تزايد عليه مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على اجدد اسعار البنزين التي جاءت على النحو التالي

شركة أرامكوا وأسعار البنزين الجديدة

جاءت أسعار البنوين لشهر يونيو ويوليو على هذا النحو وحتى الآن يتم تطبيقها:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي

سعر لتر بنزين 95 بسعر: 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

هذا وقد اعلنت المسؤول الرسمي عن ارامكو عن تثبيت اسعار البنزين ومواد الوقود والطاقة تنفيذاً للاوامر معالي السمو الملكي، على ان يتم تطبيق الاسعار الماضية دون تغيرها لمدة شهر حتي العاشر من اغسطس القادم، على ان يعاد من جديد مراجعتها بناءً على مراجعة شركة ارامكو السعودية