نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تحديث صك ورثة وزارة العدل السعودية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من أهمها تحديث صك ورثة ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، ويتم أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني معرفة متطلبات تحديث الصكوك واستخراج صك إلكتروني بدل القديم كما توفر وزارة العدل حصر ورثة عبر البوابة الإلكترونية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تحديث صك ورثة وزارة العدل.

تحديث صك ورثة وزارة العدل السعودية

يتم تحديث صك ورثة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل بإتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار تقديم طلب للدوائر النهائية.

يتم بعد ذلك الضغط على اختيار حصر ورثة.

يقوم بعد ذلك مقدم الطلب كتابة البيانات المطلوبة منه عبر البوابة وتعديل البيانات المطلوب تعديلها.

تقوم المحكمة بعد ذلك بمراجعة الطلب المقدم ومن ثم الموافقة عليه والسماح بإصدار الصك الجديد.

طريقة استخراج صك ورثة

يتم السماح للأفراد باستخراج صك ورثة إلكتروني عبر بوابة ناجز المتاح بها الكثير من الخدمات الإلكترونية أو الخدمات العدلية ويتم إصدار صك ورثة عبر التالي:

التوجه إلى الصفحة الرسمة لناجز الإلكترونية.

ومن ثم تسجيل دخول المستخدم باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة أبشر.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها يتم الضغط على كلمة اختيار الإنهاءات.

الضغط على كلمة طلبات الإنهاءات للدخول إلى الخدمة.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات الخاصة بمقدم الطلب وكذلك بيانات الشهود والمعدلين.

بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات والبيانات يتم إرسال رسالة إلى الجوال الخاص بالمستفيد بالرابط الخاص بالجلسة المرئية ويتم بعد ذلك إصدار حصر الورثة عبر التقاضي الإلكتروني.

شروط استخراج صك ورثة

قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على حصر ورثة وهي: