نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي لربات المنازل والأسر المنتجة وكيفية تقديم طلب جديد لدعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الأسر المنتجة وربات البيوت عن رابط تسجيل برنامج ريف للدعم المادي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وشروط الحصول على دعم برنامج ريف للأسر المنتجة وربات المنازل والزراعات التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار حرصها على سد احتياجات المواطنين منها وعلى رأسها زراعة الفواكه الاستوائية ومنتجات تربية النحل وصيد الأسماك بالإضافة إلى البن فقط عن عدد من الصناعات اليدوية المرتبطة بالمجال الزراعي، ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية وإيصال الدعم لمستحقيه.

رابط تسجيل دخول برنامج ريف

ونستعرض معكم في هذا التقرير رابط تسجي دخول برنامج ريف للدعم المادي والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم المستحق من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية وكيفية التسجيل الجديد في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا في كافة أنحاء الوطن العربي، عبر السطور التالية.

شروط التسجيل في دعم برنامج ريف

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منشور لها عبر الحساب الرسمي لبرنامج ريف على منصة “تويتر” أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم برنامج ريف للتنمية والاستثمار الزراعية في المملكة تتمثل فيما يلي:-

أن يكون أحد العاملين في المجال الزراعي وممارس لإحدى مهن الزراعة التي حددها برنامج ريف.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدمين من المواطنين السعوديين عن 6000 ريال سعودي شهريًا.

لابد أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين سواء كان ذكرًا أم أنثى.

يشترط أن يكون المواطنين غير المقيدين في سجلات القطاع الخاص أو العام.

الفواكه المدعومة من منصة ريف

تسجيل برنامج ريف للدعم المادي

أولا يجب تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية الرسمي.

ثانيًا: اختيار أيقونة تسجيل الدخول بواسطة اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به.

ثالثُا: الضغط على الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

أخيرًا: يتم عرض الحساب الشخصي بالمستفيد عبر منصة برنامج ريف ويمكن فحص كافة البيانات المتعلقة به بكل سهولة.

خطوات إنشاء حساب جديد على برنامج ريف