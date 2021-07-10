نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021، فقد أعلن برنامج حساب المواطن عن صرف الدفعة الجديدة رقم 44 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، وذلك في يوم الأحد الموافق يوم 11 يوليو 2021، وذلك لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط ونتائج الأهلية الخاصة بهم، ويأتي موعد صرف حساب المواطن في يوم مختلف عن كل شهر بسبب توافق اليوم العاشر من هذا الشهر بيوم إجازة رسمية بالمملكة، ويتم تحديد هذا الموعد بعد تفاعل الحساب الخاص بخدمة المستفيدين الذي يتبع للبرنامج من خلال حساب تويتر مع استفسار بعض المواطنين في هذا الشأن، وصرح البرنامج بانه يتم صرف الدعم بصورة مستمرة في 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو في يوم بعده إذا تصادف ذلك اليوم بيوم عطلة خلال نهاية الأسبوع، وسوف نوفر لكم رابط رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021.
دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021
يتم صرف الدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد الموافق 11 يوليو من خلال بعض الضوابط الجديدة التي حددها البرنامج، فقد أعلن البرنامج عن إيقاف التسجيل بشكل موقت في البرنامج بعد آخر دفعة قد تم صرفها في شهر أبريل من العام الماضي الدفعة رقم 29، موضحاً البرنامج في بيان رسمي عن العمل علي تطبيق تعديل جديد يخص ضوابط الدعم للمستفيدين من صرف الدعم والتي تشمل من بينها الفرد المستقل، علاوة علي ذلك فقد تم إيقاف التسجيل لأي دفعات جديدة خلال الوقت الحالي، والعمل علي تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، فقد وصل عدد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن إلى ما يقرب من 12.7 مليون مواطن ومواطنة.
رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021
وضح البرنامج أن الاستعلام عن دفعة حساب المواطن الجديد يتطلب من كل مستفيد اتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي موقع مبالغ المستفيدين: موقع حساب المواطن.
- الدخول من خلال حساب المستفيد.
- اختيار خدمة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن الجديدة.
- إدخال رقم الهوية في المكان المحدد له ثم الضغط علي استعلام لتظهر قيمة المبلغ المنصرف لهذا الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.