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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021، فقد أعلن برنامج حساب المواطن عن صرف الدفعة الجديدة رقم 44 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، وذلك في يوم الأحد الموافق يوم 11 يوليو 2021، وذلك لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط ونتائج الأهلية الخاصة بهم، ويأتي موعد صرف حساب المواطن في يوم مختلف عن كل شهر بسبب توافق اليوم العاشر من هذا الشهر بيوم إجازة رسمية بالمملكة، ويتم تحديد هذا الموعد بعد تفاعل الحساب الخاص بخدمة المستفيدين الذي يتبع للبرنامج من خلال حساب تويتر مع استفسار بعض المواطنين في هذا الشأن، وصرح البرنامج بانه يتم صرف الدعم بصورة مستمرة في 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو في يوم بعده إذا تصادف ذلك اليوم بيوم عطلة خلال نهاية الأسبوع، وسوف نوفر لكم رابط رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021.

دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021

يتم صرف الدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد الموافق 11 يوليو من خلال بعض الضوابط الجديدة التي حددها البرنامج، فقد أعلن البرنامج عن إيقاف التسجيل بشكل موقت في البرنامج بعد آخر دفعة قد تم صرفها في شهر أبريل من العام الماضي الدفعة رقم 29، موضحاً البرنامج في بيان رسمي عن العمل علي تطبيق تعديل جديد يخص ضوابط الدعم للمستفيدين من صرف الدعم والتي تشمل من بينها الفرد المستقل، علاوة علي ذلك فقد تم إيقاف التسجيل لأي دفعات جديدة خلال الوقت الحالي، والعمل علي تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، فقد وصل عدد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن إلى ما يقرب من 12.7 مليون مواطن ومواطنة.

رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن رقم 44 من شهر يوليو 2021

وضح البرنامج أن الاستعلام عن دفعة حساب المواطن الجديد يتطلب من كل مستفيد اتباع الخطوات التالية: