نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة اسعار البنزين 2021 لشهر يوليو .. الاسعار الجديدة لبنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراجعة اسعار البنزين 2021، لقد تم الاعلان منذ قليل من قبل المسؤولين داخل شركة أرامكو للمحروقات في المملكة العربية السعودية عن مراجعة اسعار البنزين 2021، منذ تداول تلك الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد بدأ جميع المقيمين في جميع مناطق المملكة بالبحث عن الأسعار الجديدة والمُحدثة، وذلك لأنه من المقرر أن يبدأ العمل بتلك الاسعار بدءًا من اليوم الاحد الموافق 11 يوليو 2021، والجدير بالذكر ان الاسعار قد تزايد الأسعار عن شهر يونيو الماضي، وقد عاد هذا إلى ارتفاع سعر النفط العالمي 0.6% عن الشهر الماضي، حيث ان سعر البنزين الشهري يتم تحديثه مرة كل شهر بناءًا على سعر النفط العالمي، وذلك لتغيير نظام النصف سنوي والذي يقدم خسارة في الاقتصاد السعودي، لذلك فإن التحديث الشهري هو الحل الافضل، بالاضافة إلى ذلك فإن سعر المياة والمنتجات قد تزايد أيضًا، وذلك لان اسعار المنتجات في المملكة العربية السعودية مترطبة بشكل كامل بسعر البنزين.

مراجعة اسعار البنزين 2021

تقوم شركة أرامكو في كل شهر بالإعلان عن الأسعار الجديدة ومراجعة اسعار البنزين 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك ليتمكن جميع المواطنين من العمل بتلك الاسعار بداية من اليوم التالي والذي يوافق يوم 11 يوليو أي يوم 1 ذو الحجة، وقد تم عرض الأسعار بصفة خاصة قبل عيد الاضحى المبارك، لان تلك الأسعار التي سيتم العمل بها في عيد الاضحى المبارك وحتى يوم 10 أغسطس القادم.

مراجعة اسعار البنزين 2021 شهر يوليو

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من داخل شركة أرامكو للمحروقات عن مراجعة اسعار البنزين 2021 شهر يوليو والتي قد شهدت زيادة طفيفة عن الشهر الماضي، والتي قد جاءت كالتالي:

لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.33ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

سعر البنزين في شهر يونيو