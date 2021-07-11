نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر يوليو من أرامكو وتثبيت الأسعار عند حد معين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين والطاقة بالسعودية لشهر يوليو ، منذ فبراير عام 2020 تم الإقرار بأن تقييم أسعار البنزين والطاقة لن يكون بصورة ربع سنوية بل شهرية.

لذلك أصبح جميع المواطنين والمقيمين أيضاً بالسعودية في انتظار إعلان شركة أرامكو المتحكمة بأسعار الوقود والطاقة عن خطة الأسعار الجديدة والتي سيتم العمل بها خلال الشهر. وبالفعل أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أحدث أسعار البنزين لشهر يوليو لعام 2021 ، وذلك من خلال الحساب الرسمي للشركة وفقاً للأسعار العالمية للمواد النفطية. علي أن يتم بدأ العمل بالأسعار الجديدة بداية من فجر اليوم التالي الحادي عشر.‌

المملكة تقرر تثبيت أسعار البنزين عند سقف معين

كما أعلنت اللجنة التنفيذية المتحكمة في تحديد أسعار سواءً البنزين أو المواد البترولية عن صدور أوامر ملكية بتثبيت أسعار الوقود والطاقة عند حد معين وأن تتكفل الحكومة السعودية بأية اختلافات مستقبلية في الأسعار المعلن عنها ، الجدير بالذكر أن هذا الخبر بالأوامر الملكية جاء بمثابة فرحة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة ، جاء كذلك معلناً عن مراعاة أحوال المواطنين والعمل على تخفيف الضغط عليهم أيضاً.

‌أسعار البنزين في السعودية:

كما توفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات.

كذلك يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و 95 ، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين في المملكة.

كما يتوافر كذلك وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات المختلفة.

كما جاءت الأسعار المعلنة من الشركة كالآتي :

سعر بنزين 91 2,18 ريال سعودى للتر. سعر بنزين 95 2,33 ريال سعودى للتر. سعر الكيروسين 0,70 ريال سعودى للتر. سعر الديزل 0,52 ريال سعودي للتر. سعر غاز البترول المسال 0,75 ريال سعودي للمتر المكعب.

‌مراجعة أرامكو لأسعار البنزين

تقوم شركة أرامكو المتحكمة بأسعار الوقود والطاقة بمراجعة والإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان المعتاد من قبل ، جاء ذلك من أجل التخفيض من الآثار الناتجة عن أسعار التصدير علي المستهلكين.

كذلك نجحت الشركة في تنمية قطاع محطات للخدمات الخاصة بها ، كما عززت أيضاً من فرص الوصول لعملاء البيع بالتجزئة ، تم ذلك من خلال مشروع مشترك بينها وبين شركة توتال لتشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.