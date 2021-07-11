” عضلات مارية السيهاتي تختطف ذهبية أول بطولة “أثقال” نسائية في تاريخ السعودية وسط مُنافسة قوية “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات بجدارة واستحقاق، انتزعت مارية بنت علي السيهاتي ذهبية بطولة المملكة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات. وأقيمت البطولة للمرة الأولى في تاريخ رفع الأثقال السعودية، بمشاركة 35 رباعة، مثلن 9 مراكز وصالات تدريب ومشاركات فردية. وخاضت ‘ السيهاتي ‘ منافسات الفردي، ممثلة لمركز الصلب، في وزن 55 كيلوغراماً، وحلت منيرة عبدالله إبراهيم في المركز الثاني، وليلى رجب مراد ثالثاً.وحضرت البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد، فوزية حوباني، وتوجت الفائزات بالميداليات وكؤوس المراكز الأولى في البطولة.

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