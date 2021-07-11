الأميرة دينا آل سعود تزور معرض همس الحديد بثقافة وفنون جدة

دوت الخليج – جدة : محمد الرايقي

تصوير : علياء عبدالله

واصل معرض همس الحديد للفنان التشكيلي منصور المطيري والفنانة التشكيلية مها الكافي استقطاب الزوار والمهتمين بالفن التشكيلي ..

حيث تشرف المعرض المقام بجمعية الثقافة والفنون بجدة مساء اليوم السبت ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ ، بزيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وبحضور سعادة مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح وعدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين ، وقد عبرت الأميرة دينا عن سعادتها بما شاهدته من إبداع مشيرة إلى أن أبناء وبنات الوطن عُرف عنهم الإبداع في كافة المجالات ومن غير المستغرب أن نرى فننا التشكيلي يصل إلى العالم وبحصد إعجاب المهتمين به .

الجدير ذكره أن معرض همس الحديد للفنان التشكيلي منصور المطيري والفنانة التشكيلية مها الكاف يضم 42 عملًا فنيًا متميزًا استخدم في تشكيلها الحديد والرسم على الصخور .