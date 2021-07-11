نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية : إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في القطاع الخاص و الحكومي 2021 الخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 29 ذو القعدة عن نتيجة استطلاع تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 2021، حيث تعذرت الرؤية في عدد من مناطق المملكة وعلى رأسها مرصد المجمعة، حيث تم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 من خلال لجان شرعية مشهود لها عبر المراصد المعتمدة، وبالتالي جاء إعلان المحكمة بأن يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة 2021 هو يوم الأحد 11 يوليو بمشيئة الله، وتستعد المملكة لاستقبال حج 1442 – 2021 بعدد ستين ألف حاج من داخل المملكة فقط بسبب ظروف جائحة كوفيد – 19.

إجازة عيد الأضحى المبارك

بعد تصريحات المحكمة العليا وتحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة المبارك 2021 – 1442، ومعرفة موعد تاريخ وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى، يترقب المواطنين و المقيمين في المملكة تصريحات وزارة الخدمة المدنية و وزارة الموارد البشرية لتأكيد على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين في القطاع الحكومي و القطاع الخاص و البنوك في المملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة الخدمة المندية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442- 2021 للموظفين في جميع القطاعات الغير ربحية وجاءت كالتالي :

تبدأ يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة الموافق 18 يوليو 2021.

تنتهي يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي الحجة الموافق 26 يوليو 2021.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص تساوي تسعة أيام كاملة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك

أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن مواعيد إجازة عيد الأضحى لعام 1442، وحدد يوم الخميس 15يوليو هو أخر أيام الدوامات وبذلك يكون يوم 16 أول أيام عيد الأضحى 2021 ويستأنف العمل في البنوك يوم الأحد 25 يوليو، وأكد البنك المركزي أنه سيتم وضع فروع مفتوحة بشكل مستمر لخدمة الحجاج والمعتمرين في فترة الحج والعيد.

إجازة عيد الأضحى 2021 للموظفين في القطاع الخاص

تختلف المؤسسات و بعض الشركات في اختيار موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد موحد لإجازة عيد الأضحى لجميع موظفي القطاع الخاص وتم تحديد يوم الثامن من شهر ذي الحجة بداية الإجازة الرسمية لموظفي القطاع وتستمر من 3 الى سبعة أيام شرط عودة الموظفين في اليوم الثامن من الإجازة الرسمية.

إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الحكومي

بانتظار تصريح رسمي من وزارة الخدمة المدنية لمعرفة مواعيد إجازة عيد الأضحى لقطاع العام حيث من المتوقع أن تكون يوم الخميس 5 ذو الحجة الموافق 15 يوليو، على أن تَستمر لمدة عشرة أيام واستئناف العمل في يوم 16 ذي الحجة 1442.