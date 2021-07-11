نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ إعانة المواشي و طريقة الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن الإجابة عن سؤال كم مبلغ إعانة المواشي وأيضًا طريقة الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني من خلال منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث يتاح للمستفيدين النشيطين الذين تقدموا للبرامج من خلال منصة أنعام الاستعلام عن مبلغ الدعم الذي يُصرف لهم شهريًا وتقدم الوزارة خدمة الاستعلام للتعرف على تاريخ الدعم وأحقية الراتب.

طريقة الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مبلغ الدعم المقدم لهم من خلال الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة البيئة والزراعة والمياه.

من الخدمات الإلكترونية اختر استعلام عن معاملات.

تظهر مجموعة اختيارات اختر الاستعلام عن دعم مربي الماشية.

قم بإدخال رقم السجل المدني ثم نوع المعاملة ورقم القيد ثم التاريخ.

النقر على زر الاستعلام.

تظهر كافة البيانات الخاصة بمبلغ الدعم وأحقية صرف الدعم الشهري لك وتاريخ صرف مبلغ الدعم.

كم مبلغ إعانة المواشي

تستثمر الحكومة السعودية مبلغ 2.2 مليون ريال شهريًا في برنامج دعم الماشية يتم صرفها للمستحقين الحالين بالبرنامج، ويختلف مبلغ الدعم المُقدر لكل مستفيد حسب أعداد الأنعام والمواشي المملوكة له ويتم احتساب مبلغ الدعم على النحو الآتي:

مبلغ الدعم يساوي نسبة الاستحقاق تتوقف على مستوى شريحة الدخل × (قيمة دعم الأغنام × عدد الماعز والضأن) + (قيمة دعم الإبل × عدد الإبل المملوكة ) + (قيمة دعم للأبقار× عدد الأبقار المملوكة).

شروط التقدم على برنامج دعم المواشي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لأحد بطاقات التنقل.

الإقامة الدائمة في المملكة.

استخراج البطاقة الصحية البيطرية.

الالتزام بالمعايير الفنية والصحية التي حددتها الوزارة.

رفع الطلب على البوابة الإلكترونية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يكون سجين أو ساكن لدار الإيواء الحكومي.

أن يكون من صغار مربي الماشية وألا يكون موظف حكومي أو موظف بالقطاع الخاص.

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