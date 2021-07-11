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عمر شويل - جدة تمويل أهل بقيمة 60.000 وبدون موافقة الكفيل وبلا فائدة عبر بنك التنمية الاجتماعية السعودي. فهو من أهم البنوك في المملكة حيث يوفر تمويلات ميسرة للمواطنين دون الحاجة لكفيل للموظفين الحكومة السعودية. ومن أبرز المنتجات التمويلية منتج أهل المقدم بدون هامش ربح أو فائدة إضافية ويشترط للحصول على التمويل عدد من الضوابط والشروط وذلك ما سوف نتعرف عليه بالسطور المقبلة.

مميزات تمويل أهل بنك التنمية

متوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية في المملكة.

بدون هامش ربح إضافي وبدون فائدة .

فترات سداد طويلة الأجل تصل لـ 5 سنوات.

للموظفين بالقطاع العام بدون كفيل.

يتطلب راتب 2000 ريال فأكثر ويصل طلب التمويل لـ 60 ألف ريال.

شروط الحصول على تمويل أهل بنك التسليف

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 60 وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد عن 70.

ألا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال.

سداد جميع التمويلات المستحقة من قبل العميل.

موافقة الكفيل الغارم على الشروط الواجب الحصول على قرض أهل.

لا يتطلب كفيل للموظفين بالقطاع الحكومي.

تقديم طلب تمويل أهل وسداد كافة الأقساط الشهرية.

التقدم الإلكتروني على التمويل.

التقديم على تمويل آهل

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية مباشرة.

النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني.

تفتح بوابة النفاذ الوطني الموحد قم بتسجيل الدخول من خلالها.

اتبع كافة التعليمات الموضحة حتى تحصل على التمويل.

متطلبات التقديم على تمويل آهل

بطاقة الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان البنكي.

رقم الجوال المُسجل به في نظام أبشر.

رابط التقديم على منتج آهل

يمكن التقديم على الرابط المباشر لتمويل آهل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل، من خلال تسجيل الدخول عبر نظام النفاذ الوطني الموحد ثم تعبئة المعلومات المطلوبة بشل صحيح ودقيق ثم الانتظار حتى تتم الموافقة على منح التمويل ثم التواصل على الأرقام المُسجلة.

أرقام بنك التنمية الاجتماعي

يمكن الاتصال على رقم 920008002.

إرسال رسالة على البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل الفوري مع خدمة العملاء من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعي.

التواصل عبر الصفحة الرسمية للبنك في توتير [email protected] أيام الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الاتصال على رقم أمر 199099.

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أبرز المصارف في المملكة الذي يقدم مجموعة هائلة من الخدمات التمويلية المتنوعة لمساعدة المواطنين على تحقيق الأمان المالي والمساهمة في تلبية احتياجاتهم من خلال تمويلات الزواج والسيارة والتمويلات الشخصية والسداد على أقساط سهلة وميسرة الدفع ومرنة السداد.