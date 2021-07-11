نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الحرس الوطني 1442 وشروط التسجيل على بوابة الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الحرس الوطني 1442 على بوابة التوظيف الإلكترونية للوزارة، والتي تستقبل الآن طلبات التسجيل في وظائف الحرس الوطني الشاغرة على بند التشغيل والصيانة، والمطلوب شغلها بالشباب المنطبق عليه الشروط من الجنسين، وهي فرصة جديدة للباحثين والباحثات من العمل من يرغبون في الالتحاق بالوظائف العسكرية والعامة، بشرط أن ينطبق الشروط عليهم حتى يتم قبول طلب التقديم المقدم وخود الاختبارات للتنافس على الترشيح النهائي من لجنة القبول والتسجيل.

متى تقديم وزارة الحرس الوطني

تبدأ اليوم الأحد تقديم وزارة الحرس الوطني 1442 للوظائف على بند التشغيل والصيانة من الرجال والنساء، والتي تشمل العديد من التخصصات الشاغرة، والتي يراد شغلها من الخريجين أصحاب المؤهلات المختلفة،وكانت الوزارة قد أعلنت أنه بداية من الأحد الموافق الأول من شهر ذي الحجة، سمكن لراغبي المنافسة على واحدة من الفرص الوظيفية، التسجيل في رابط بوابة التوظيف، مع العلم بان نهاية التقديم سيكون مع انتهاء دوام يوم الخميس القادم الموافق 5 ذي الحجة، عند الساعة 11:59 مساءً.

شروط تقديم الحرس الوطني

كغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، وضعت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل لديها على الوظائف الشاغرة، عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على الوظائف ببند التشغيل والصيانة.

أن يكون مقدم الطلب سعودي أو سعودية الجنسية. سن المتقدم لا يقل عن 18 عام، كما يجب ألا بتجاوز 40 عام. القبول يستلزم اجتياز المقابلة الشخصية. اجتياز الكشف الطبي . أن يكون لائق طبي أن يكون المتقد متمتع بحسن السير والسلوك والأمانة. لا يوجد على المتقدم أحكام في قضايا الشرف والأمانة. لا يكون محال إلى التقاعد من أي جهة حكومية. يلتزم بممارية مهام الوظيفة التي تقدم عليها لن يتم تكليف المتقدم بالعمل الإداري. أن يكون مسجل في برنامج ساعد للباحثين عن العمل وذلك لمن يحملون مؤهل الثانوية العامة فقما فوق.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

تستبعد الوزارة طلب المتقدم للتوظيف في حالة عدم قيامة بتحديد الوظيفة المتقدم عليها، أو قيامه بالتسجيل على طلب شغل أكثر من وظيفة.

رابط تقديم الحرس الوطني

التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني من بوابة توظيف الحرس الوطني الإلكترونية على نفس الشروط ومواعيد القبول التي تم إقرارها، والرابط سيعمل بداية من اليوم وحتى انتهاء الفترة المقررة على مدار ساعات اليوم.