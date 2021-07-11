نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة شروط وخطوات التقديم عبر منصة ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، ننشر لكم رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، برنامج الدعم الريفي هو أحد برامج الزراعة والتنمية الريفية المستدامة، وهو أحد خطط رؤية المملكة 2030 لتمكين الأسر الريفية السعودية من تحسين استدامة القطاعات الزراعية والريفية ، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة لصغار المزارعين والأسر الريفية ، وتحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم وتحسين أسلوب حياتهم وأمنهم الغذائي. يدعم برنامج ريف تنمية العديد من القطاعات، لا سيما المناطق الريفية التي يحددها القطاع فقط، ولكن يتم التركيز على المزايا النسبية للمنطقة، وهذا الهدف هو دعم تحسين القطاع الزراعي والقطاعات المختلفة.

كثير من الأشخاص وخاصة الأسر الريفية والزراعية بالمملكة العربية السعودية يرغبون في الانضمام والتسجيل إلي برنامج الأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية، حيث يعد البرنامج الريفي من أهم البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين، وقد تم تقديم الدعم من قبل حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين في المملكة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة بشكل شامل للمواطنين، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.

التسجيل في دعم ريف

يهدف برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة بالمملكة حيث يقدم البرنامج الدعم المالي لقطاعات كثيرة ومن أهم هذه القطاعات التالية :

قطاع إنتاج وتصنيع البن العربي.

قطاع زراعة الورد وتجارتها.

تطوير قطاع إنتاج العسل وتربية النحل.

قطاع صغار الصيادين، وصغار مستذرعين الأسماك.

قطاع زراعة المحاصيل البعلية مثل “الذرة والسمسم”

قطاع صغار مربي الماشية.

قطاع تسويق وإنتاج الفاكهة مثل “التين والرمان والعنب”.

رابط التسجيل في برنامج ريف 1442

يتيح البرنامج خدمات عديدة وأهمها حالياً التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية للحصول على الدعم المخصص من وزارة المياه والزراعة للمزارعين وأصحاب المهن المرتبطة بها، ويتم التسجيل في دقائق عبر إتباع الخطوات الآتية :

الولوج إلي موقع بوابة ريف الإلكترونية.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها مثل ” الاسم، رقم الهوية الوطنية الخاصة، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي”.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي المرسل إلى رسالة نصية عبر الجوال.

وبذلك تكون قد اشتركت في التسجيل في برنامج ريف 1442.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

وضع القائمين على برنامج ريف عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في جميع المتقدمين للتسجيل ومن أبرز الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يشترط النوع كان رجلاً أو امرأة.

إذا كان المتقدم من المقيمين بالمملكة فيشترط ان يكون حاملاً بطاقة تنقل.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي، ويكون نشطًأ ومسجلًا على المنصة.

أن يكون مهتماً لمهمة الزارعة المحددة في برنامج دعم ريف.

أن يكون المتقدم لا يشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط أن لا بتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم 6.000 ريال سعودي.

الأسر المتقدمة للحصول على الدعم يجب أن تكون لديها وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

يجب الالتزام بكافة الشروط والضوابط الصحية والفنية.

أن لا يتجاوز عدد البرامج الخاصة بالدعم المالي المباشر عن 3 برامج بإجمالي مبلغ الدعم سنويًا 54.000 ريال سعودي.

أن يكون لدي الأسرة وثيقة العمل الحر.

طرق التواصل مع برنامج ريف للدعم المادي

يتثني للجميع التواصل مع القائمين على برنامج ريف للدعم المادي من خلال عدة وسائل متنوعة، لتسهيل استفسارات المتقدمين للحصول على الدعم المادي للأسر المنتجة ويتم التواصل عن طريق الآتي :

الاتصال على الرقم الموحد لبوابة ريف وهو “19930” وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

التواصل من خلال حساب برنامج ريف على تويتر، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

كم دعم ريف المادي للأسر المنتجة

يتساءل الكثيرون من الريفيون بالمملكة عن مبلغ الدعم المالي للأسر المنتجة وربات البيوت، حيث صرح برنامج ريف أن مبلغ الدعم ألا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا، ويتم صرف الدعم المالي للأسر حسب القطاع المستفيد منه عبر منصة ريف.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من معرفة رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة، وأرقام التواصل مع خدمة عملاء البرنامج.