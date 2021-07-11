نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل بنك البلاد يبدأ من 6000 ريال ميسر جداً في السداد للرجال والنساء والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك البلاد تمويل بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين رجال ونساء ومتقاعدين الموظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص، من أكثر البنوك الذي يوفر مجموعة كبيرة من المميزات لصالح العميل منها خدمات يبحث عنها من يرغب في الحصول على قرض ميسر مثل إمكانية شراء المديونية ومتاح تأجيل قسط كل عام بالإضافة إلى خصائص أخرى عديدة تخدم معظم الفئات من حيث سهولة التعامل والتسهيلات في السداد أو القسط الشهري، كما لا يلزم البنك العميل بأن يكون له راتب شهري كبير، بل كمثال بدءاً من 3000 ريال سعودي تقدر أن تحصل على تمويل بـ 6 آلاف ريالاً وتسديد على خمس سنوات ميسرة بدون تقديم كفيل غارم.

مميزات التمويل الشخصي بنك البلاد

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يعطي الحق للعمل في اختيار القسط المناسب للدخل الشهري له.

تمويل بدون كفيل بأسهل إجراءات ممكنة للسعوديين والمقيمين.

فترات السداد مرنة حتى خمس سنوات.

متاح تمويل المتقاعدين بنفس المزايا لبقية العملاء.

إمكانية السداد المبكر وفقاً لضوابط البنك المركزي السعودي.

قرض ميسر يصل حتى 2 مليون ريال سعودي.

متاح تأجيل قسط كل عام، كما يمكن تأجيل سداد الأقساط في البداية.

تمويل بدون تحويل راتب ولا كفيل لموظفي البنوك.

متاح للعميل اختيار شراء الأسهم من الشركات المعتمدة في البنك.

شروط تمويل بدون كفيل بنك البلاد

بنك البلاد من أفضل البنوك في السعودية وذلك نظراً أنه يقدم القرض بشكل مميز وأبسط الشروط الممكنة لكي لا يكون عباً أو ضوابط صعبة على العميل، بل وفر متطلبات سهلة أيضاً تتضمن في النقاط التالية:-

أولاً الشروط :-

العمر لا يقل عن 18 سنة.

فتح حساب جارِ في بنك البلاد.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال للسعوديين و 3.500 ريال للمقيمين.

المستندات المطلوبة :-

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

تعبئة إقرار الالتزامات الشخصية.

تعبئة نموذج طلب شراء كاملا من خلال الموقع الإلكتروني www.bankalbilad.com

صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاع العسكري.

تعريف من جهة العمل يتضمن (الراتب الشهري + المسمى الوظيفي + تاريخ التعيين).

خطاب بالموافقة على تحويل الراتب.

خدمات تمويلية بنك البلاد

خصص البنك مجموعة من الخدمات التمويلية الأخرى التي تشمل (التمويل التكميلي + إمكانية إعادة القرض + قرض عقاري مقابل رهن المنزل + برامج سداد المديونية)، يشمل كلاً منهم خصائص معينة ومزايا عديدة، فيما تكون المميزات للقرض التكميلي والإضافي واحدة تقريباً، حيث يوفر إمكانية سداد ديونك لدى أي بنك آخر وهذا بهدف تخفيف العبء والحد من التعثرات المالية التي ربما تكون كثيرة على بعض العملاء.

جدير بالذكر في حالة وجود استفسارات عن التمويل يمكن الاتصال على هاتف بنك البلاد عبر رقم 920001002 أو من خلال الموقع الإلكتروني المذكور أعلى.