نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن تعرف على أهم شروط حساب المواطن والضوابط الجدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن عقب إيقاف التسجيل في البرنامج منذ شهر مارس 2020، تسال ملايين المواطنين السعوديين الذي ينتظرون مطلع كل شهر الإعلان عن متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن؟ حتى يمكنهم عمل حساب والاستفادة من البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومساعدة الطبقات المتوسطة والأشد احتياج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين في السعودية والمياه والكهرباء .

برنامج حساب المواطن

كما ذكرنا سالفاً أن حساب المواطن السعودي الذي تم إطلاقه شهر ديسمبر عام 2017 لحماية المواطن السعودي من الآثار المباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها المملكة طبقا مع رؤية المملكة 2030 التي يتم فيها إعادة تنظيم المنافع الحكومية للفئة المستحقة بالشكل الذي يحقق ترشيد استهلاك الموارد وتوجيه الدعم للفقراء والفئات المستحقة ، وذلك بتوفير الدعم النقدي بهدف رفع الكفاءة للدعم وتقليل المهدر منه لصالح الفئات الفقيرة والمتضررة من وباء فيروس كورونا.

شرح تسجيل الدخول في حساب المواطن

من أجل الحصول على الدعم والاستفادة من برنامج حساب المواطن لابد من اتباع هذه الخطوات وتدوين المطلوب بكل دقة حتى لا يتم رفض الحساب:

دخول صفحة برنامج حساب المواطن https://www.ca.gov.sa/من خلال البحث على الأنترنت. اضغط تسجيل دخول. دون رقم الهوية الوطنية. ادخل الرقم السري. دون الرمز المرئي لتتحقق البشري. اضغط دخول. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وبطريقة صحيحة.

شروط حساب المواطن والضوابط الجديدة

قرر حساب المواطن عدد من الشروط والضوابط الجديدة حيث شملت الفرد المستقل، واهمها تعليق التسجيل لجميع المستفيدين الجدد في حساب المواطن وأيضاً تحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدعم، ومن أهم هذه الضوابط:

يحمل المتقدم الجنسية السعودية يحمل المتقدم بطاقة التنقل الإقامة الدائمة داخل المملكة ولا تكثر إقامته خارج المملكة عن 3 شهور البيانات التي تم تدوينها لابد من مطابقتها مع الجهات المشاركة للبرنامج لا يكون مسجون أو مقيم في أحد دور الرعية الحكومية في المملكة

النقاط السابقة تمثل شروط الأهلية في حساب المواطن التي يجب توافرها لدى المتقدم بطلب تسجيل جديد في حساب المواطن، ليصبح مؤهلاً للحصول على الدعم الحكومي، بعد توافر تلك الشروط ثم تأتي المرحلة التالية ، وهي معايير الاستحقاق، الذي يتم على أساسها تتوقف قيمة استحقاق مبلغ الدعم :

عدد أفراد الأسرة دخل الأسرة الأسرة الإجمالي “دخل رب الأسرة + دخول التابعين” تدوين أعمار التابعين في حال وجودهم مع رب الأسرة المتقدم بالطلب.

خطوات تسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن

دخول موقع حساب المواطن يضغط تسجيل جديد تدوين البيانات للمتقدم تسجيل جديد وهي (رقم الهوية ورقم الجوال و تاريخ الميلاد ورمز التحقق). تضغط على أيقونة التسجيل.

سوف تصل رسالة نصية للجوال المسجل في الحساب تحتوي على الرقم السِّري لدخول المستخدم الجديد. يتم تدوين رقم الهوية وكلمة المرور عبر الهاتف ورمز التحقق. اضغط على مربع دخول. تغيير كلمة المرور المرسلة ووضع كلمة مرور جديدة، ثم تأكيد كلمة المرور ونضغط تغيير وحفظ. اضغط لاستكمال التسجيل . تظهر صفحة تحتوي على أربعة نوافذ وهي: تعبئة أو استكمال الطلب، ملخص معلومات المستفيد، تغيير رقم الجوال، وتغيير كلمة المرور.

يتم استكمال الطلب وتدوين البيانات المطلوبة مثل

البيانات العامة.

الحالة الصحية.

حالة القدرة على أداء العمل.

الحالة الاجتماعية.

المستوى التعليمي.

تدوين عنوان المسكن.

تدوين بيانات التابعين لرب الأسرة.

كتابة البيانات الخاصة بالعقارات.

أدخال معلومات الحساب البنكي وكتابة ibn وتدوينه مرة أخري.

المراجعة الدقيقة لطلب ثم الضغط على التعهد والإقرار بصحة البيانات.

اضغط على كلمة حفظ.

يتم انتظار الإعلان عن قبول الطلب واستحقاق الدعم بعد الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن

مازال الاستفسار عن متى يبدأ فتح التسجيل في حساب المواطن يشغل عدد كبير من الراغبين في تسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن ولكن القائمين على البرنامج أكدوا الرد على المواطنين أن موعد بدأ التسجيل في حساب المواطن مازال متوقفاً منذ شهر مارس العام الماضي 2020 ولكن البرنامج يقوم بمراقبة حسابات المستفيدين بصورة دورية طبقا للبيانات المسجلة حتى يتم إيصال الدعم للمستحقين من الفقراء ومتوسطي الدخل وأكد على ضرورة تحديث البيانات خلال 15 يوم قبل صرف الدفعة الجديدة في حال طرأ تغير حتى لايتم إيقاف صرف الدعم.

كيفية تحديث البيانات في حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين حتى تتطابق مع الجهات المشاركة في متابعة حسابات المستفيدين ونوهت إلى ضرورة التحديث حتى لايتم استبعادهم من استلام مبالغ الاستحقاق أويتم النقص منها ويتم التحديث عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المواطن

اضغط على تفاصيل ثم تحديث بيانات المستفيد. تظهر صفحة البيانات الشخصية مثل(الدخل الشهري،أو العنوان،أومعلومات البنك،أو إثبات الاستقلالية). يتم تعديل البيانات التي طرأ عليها تغيير بطريقة صحيحة ومراجعتها. يضغط تقديم طلب تحديث بيانات.

من خلال المقال تم شرح بعض النقاط الهامة الخاصة في برنامج حساب المواطن، وشرح تسجيل الدخول في حساب المواطن، وخطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن، وتحديث البيانات، وشروط حساب المواطن ،ورد القائمين على السؤال متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن.