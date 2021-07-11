نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1443 من الجوال وخطوات التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1443 من الموضوعات التي تشغل بال فئة عريضة من المجتمع السعودي كونه البرنامج الأشهر في المملكة الذي يحرص على توفير مستوى اجتماعي جيد لكافة السعوديين خاصة من لديهم دخل محدود لتوفير أساسيات الحياة، ومن خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية أصبح للمواطن القدرة على التسجيل في حساب الموطن الجديد للحصول على الدعم الشهري المدفوع.

رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1443

أنشئ حساب المواطن الجديد عام 2017 في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود لتوفير أساسيات الحياة، وهي مبادرة تهدف إلى توفير حياة آمنة مستقرة لكافة السعوديين.

ومع تفعيل الخدمات الإلكترونية مؤخرا أصبح يمكن الولوج إلى حساب المواطن من خلال الأجهزة الإلكترونية المختلفة وتعبئة البيانات المطلوبة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد 1443

تتيح المملكة العربية السعودية تفعيل حساب المواطن جديد لكافة السعوديين من الجنسين، ويتم تسجيل الدخول على البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حساب المواطن جديد.

اختيار تسجيل جديد من القوائم الرئيسية الموجودة على الصفحة.

إدخال البيانات المطلوبة من خلال اتباع كافة الخطوات.

التأكد من إدخال رقم الهوية، مكان العمل، رقم الهاتف صحيح.

الموافقة على شروط البرنامج.

الضغط على تسجيل حساب مواطن جديد بعد إرفاق كافة الأوراق المطلوبة.

رابط الاستعلام حساب المواطن

يُمكنك الاستعلام عن حساب المواطن عبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن أو الرابط المعتاد لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يُعتبر ضمن البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والاجتماعية في المملكة، حيث يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمواطنين والموافقة عليها من قبل الوزارة، ولهذا يتم طلب مجموعة من البيانات الذي يجب على المواطن إلحاقها عند التسجيل في حساب المواطن، ومن هذه البيانات الآتي: