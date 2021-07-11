الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 فى السعودية. حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رسمياً موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للعاملين في القطاع العام في المملكة، باعتبار أن تلك الفئة هي التي تحصل على أكبر عدد من الايام كإجازة لعيد الأضحى المبارك بعكس العاملين في القطاع الخاص، فتكون مدة الاجازة حسب حاجة العمل وعادة ما يتم احتسابها اعتباراً من يوم وقفة عرفات وأول وثاني أيام العيد.

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للعاملين في القطاع العام

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. حيث يستعد العالمين العربي والاسلامي في شتى مشارق الأرض ومغاربها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خاصة بعد أن أعلنت المملكة عن أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 هو وقفة عرفات وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بياناً. حددت فيه موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة وذلك للعاملين في القطاع العام والتي سوف تكون كالتالي:-

تبدأ إجازة العيد للقطاع العام بنهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 4/12/1442 الموافق 14/7/2021، على أن تنتهي الاجازة بنهاية يوم الأحد الموافق 15/12/1442 هـ الموافق 25/7/2021م.

يبدأ العاملين بالقطاع العام العودة مرة أخرى إلى اعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16/12/1442 هـ الموافق 26/7/2021.

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للعاملين في القطاع الخاص وغير الربحي

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. فعادة ما تكون الاجازة تتراوح ما بين أول وثاني ايام العيد وذلك حسب قانون العمل الساري في المملكة. حيث أنه يجوز تشغيل العامل في تلك الاجازة إذا ما دعت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة. فإن العامل سوف يستحق بالإضافة إلى أجره مثلي الأجر.

وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد اجازة العيد للعاملين بالقطاعين الخاص وغير الربحي وذلك كالتالي:-