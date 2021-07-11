منصة سلفة تُحدد شروط وطريقة الحصول على تمويل من ألف إلى 5 آلاف ريال

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عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية منصة سلفة وهي من المنصات الإلكترونية التى صرح بها البنك المركزي السعودي، والتى من خلالها يتم تقديم تجربة فريدة للعملاء فى مجال التعاملات البنكية والتمويل، والتى من خلالها يمكن للعميل الحصول على تمويل مالي يتراوح ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال سعودي بطريقة سهلة وميسرة وفى وقت قصير لا يتجاوز الربع ساعة بعد اكتمال الطلب المقدم والتحقق من توافر الشروط، بعدها يتم إيداع مبلغ التمويل فى حساب العميل فوراً.
وتقدم منصة سلفة تمويل لإلكتروني سريع مخصص لتلبية احتياجات العميل الطارئة وخاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها المملكة فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار جانحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وما تبعه من تداعيات اقتصادية، ويتميز التمويل الذي تقدمه المنصة بأن السلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي سلفة يتم سدادها بطريقة مريحة، وتعتبر تمويل إلكتروني يتم من خلال الجوال ويتم استلام المبلغ فى دقائق معدودة بعد تقديم الطلب واستيفاء الشروط.
شروط الحصول على تمويل إلكتروني من منصة سلفة
وضعت المنصة مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لحصول العميل على سلفة تتراوح ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال سعودي وتتضمن هذه الشروط ما يلي:-
- أن يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم للحصول على السلفة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
- لابد أن يكون المتقدم للحصول على السلفة على رأس العمل.
- أن لا تقل فترة عمل المتقدم عن 3 شهور فى الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن 6 شهور لموظفي القطاع الخاص.
- الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقدم للحصول على السلفة لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.
- يتم تقديم التمويل بدون تحويل الراتب.
- سعر الفائدة على السلفة يختلف من شخص لآخر وذلك بحسب عدة عوامل منها تاريخ تقديم الطلب، ونسبة الآمان الوظيفي، والسجل الائتماني للعملي.
خطوات التسجيل للحصول على تمويل منصة سلفة
من يرغب فى الحصول على تمويل المنصة وتتوافر فيه الشروط السابق ذكرها يقوم بتقديم طلب إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكترونية الخاص بمنصة سلفة
- إذا كان العميل لديه حساب على المنصة يقوم بتسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- يتم تحديد مربع “اقرأ المعلومات المدخلة” وتحديد مربع “أقبل الشروط والأحكام.
- أما إذا كان العميل ليس لديه حساب على المنصة فيقوم بإنشاء حساب جديد، ثم يقوم بتسجيل الدخول.
- بعد تسجيل الدخول يقوم المتقدم بملء البيانات المطلوبة فى النموذج الخاص بطلب التمويل بدقة.
- يقوم العميل برفع المستندات والأوراق اللازمة وكذلك رفع صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- يقوم العميل بتحديد مبلغ التمويل الذي يتراوح ما بين ألف إلى خمسة آلاف ريال، وتحديد مدة السداد.
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