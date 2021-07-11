نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن استعلام رقم الهوية وايداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن استعلام رقم الهوية ،إيداع الدفعة الـ 44 أعلن حساب المواطن صباح اليوم الأحد أنه قد تم إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين لشهر يوليو الجاري، الذين تتطابق عليهم شروط الاستحقاق و الاهلية، والذين قد اكتملت لديهم طلباتهم وسوف يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم، يذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي ناجح وضعته المملكة السعودية بين أيدي المواطنين السعوديين المُحتاجين وذوى الدخل البسيط، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن السعودي ومواجهة غلاء الأسعار أو الديون المتزايدة والضرائب المفروضة عليهم، ولا ينسى حساب المواطن أيضًا الأرامل والمطلقات أو العاطلين عن العمل وكل من يثبت أحقيته واهليته للبرنامج.

وقد صرح برنامج حساب المواطن عبر تويتر “(شهر يوليو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa ”

حساب المواطن استعلام رقم الهوية

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الاستعلام برقم الهوية

كتابة الاسم ورقم الهوية الخاص بالمستفيد.

ومن ثم استعراض حالة الأهلية.

ملحوظة:: إذا كانت النتيجة عدم الاهلية يمكن التقديم على اعتراض في خلال 90 يوم من تاريخ آخر دفعة.

شروط الاهلية لاستحقاق حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء ابن الزوجة غير السعودية وحاملين بطاقات التنقل. أن يقيم المواطن في المملكة بشكل دائم، وإن كان خارجها فلا يقيم أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهر. لا يسبق للمستفيد أن وضع بالسجن أو دور الإيواء. أن تكون البيانات المفصح عنها صحيحة وتتوافق مع الجهات الحكومية. شروط الاهلية لها علاقة بدخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمار التابعين للأسرة.

تفاصيل إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين التي انطبقت عليهم شروط الاستحقاق

بلغ عدد المستفيدين والتابعين لهم ممن شملهم الدعم في حساب المواطن لشهر يوليو الجاري حوالي 10.5 مليون مواطن، فيما بلغ دعم المستحقات المالية حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، وعدد من حصلوا على هذه المستحقات هم 77% فقط، وبلغ مبلغ التعويضات للدفعات السابقة لمن لم يتلقوا الدعم المستحق حوالي 35 مليون ريال سعودي.