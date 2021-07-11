نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أذان المغرب اليوم الأول من ذي الحجة 1442-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في اليوم الاول من صيام ذي الحجة لعام 1442هـ، يترقب المسلم بعد صيامه موعد الإفطار لهذا اليوم الأحد الذي هو اول أيام ذي الحجة حيث ننشر لكم موعد أذان المغرب اليوم في المملكة العربية السعودية حتى يستعد الصائم لموعد الفطور اليوم و بعده بتناول طعام الإفطار ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفطر أن يتضرع لربه بالدعاء، حيث يدعو المسلم بعد شكره لله على أدائه الصوم ويطلب منه القبول، وخصوصوا في هذه الأيام الفاضلة من شهر ذي العجة العشر الأوائل التي يزيد فيها الأجر .

حيث سيكون اليوم الأربعاء ١ ذي الحجة ١٤٤٢ الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١م، حيث سيتم رفع أذان المغرب اليوم حسب توقيت المملكة أولا بمدينة الدمام وذلك في الساعة 06:36 دقيقة، فيما يسمع الأذان في مدينة تبوك لصلاة المغرب في الساعة السابعة و 34 دقيقة.

وفيما يلي توضيح بشكل مفصل لموعد آذان المغرب اليوم وموعد الإفطار في محافظات المملكة ومدنها لليوم الاول من شهر ذي الحجة حيث سينادي الأذان لصلاة المغرب في أم القرى مكة المكرمة اليوم في الساعة 07:07 مساءا، وأما في المدينة المنورة الساعة 07:14 دقيقة من مساء اليوم، وأما في العاصمة الرياض حوالي الساعة 6:46 دقيقة مساءً، وفي تبوك الساعة 07:34 وفي سكاكا عند الساعة السابعة و 23 دقيقة، وأما في عرعر الساعة 07:23 مساءً، وفي حائل الساعة 07:12، وفي الباحة تمام الساعة 06:58، وفي بريدة الساعة السابعة ودقيقة، وفي أبها عند الساعة 06:50 دقيقة مساءً، وفي جازان تمام الساعة 06:48 من مساء اليوم، وفي نجران 06:42 مساءً وفي الدمام الساعة السادسة والنصف وست دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم

ونعتمد في التوقيت التقويم الرسمي للمملكة حسب تقويم أم القرى لموعد الصلوات ليوم الأحد، وموعد الإفطار اليوم الأحد في السعودية، وفيما يلي صورة توضح إمساكية اليوم بشكل كامل لمحافظات ومدن المملكة.

صيام عشر ذي الحجة ١٤٤٢

يشار بأن الأيام العشر من ذي الحجة تبدأ من اليوم الأحد ١ ذي الحجة ١٤٤٢ الموافق 11-07-2021 وتنتهي بيوم عيد الاضحى المبارك والذي يصادف موعده يوم الثلاثاء ١٠ ذي الحجة ١٤٤٢ الموافق 20-07-2021، يفضل صيام الأيام التسعة من ذي الحجة وأعظمها هو صيام يوم عرفة.