نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 60 ألف بدون فوائد أو رسوم بأقساط مجدولة حتي 60 شهر وبشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط 60 ألف بدون فوائد أو رسوم يأتي كواحد من أهم القروض الاجتماعية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يوفر البنك التمويل بمبالغ مالية تلبي احتياجات العملاء ، بالإضافة إلى خيارات عديدة للسداد تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل، كما يوفر البنك الموافقة الفورية والسريعة على تمويل آهل ، وذلك من خلال سرعة إتمام عملية التمويل بمتطلبات سهلة وبسيطة ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم وأكبر البنوك بالمملكة ، والذي يقدم خدمات تمويلية اجتماعية تناسب جميع الأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية بالمملكة.

مميزات قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية قرض شخصي ميسر بدون فوائد أو رسوم ، وذلك بمبالغ تمويلية تلبي احتياجات العملاء ، كما يوفر البنك لطالب التمويل فرصة تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ، ويمكن لطالب التمويل الاستفادة من إمتيازات عديدة عند طلب تمويل آهل بدون فوائد أو رسوم المتاح لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها البنك للعملاء عند طلب منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بدون فوائد أو رسوم. يقدم البنك من خلال منتج آهل للعملاء مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال مدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل آهل بشروط ميسرة. يتيح البنك للآرامل والمطلقات والمهجورات فرصة الاستفادة من تمويل آهل بمتطلبات بسيطة وميسرة. يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع التمويل وذلك من خلال خطوات سريعة وميسرة لاستكمال الطلب.

شروط الاستفادة من عرض قسط 60 ألف بدون فوائد أو رسوم من بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون طالب التمويل ينطبق عليه الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة من القروض الاجتماعية لدى البنك.

يشترط أن يكون مضي عام كامل علي إغلاق التمويل السابق لطالب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 12500 ريال وذلك للاستفادة من تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي ، لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل آهل.

أما إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين أو من موظفي القطاع الخاص أو ربة المنزل أو الطالب أو المتسبب ، يشترط تقديم كفالة وذلك نموذج رقم 105.

كيفية التقديم على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية