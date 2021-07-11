” الطرف الخيرية ” تستقبل فريق حوكمة الجمعيات الأهلية ..

هاني الطويل – الأحساء

قام فريق حوكمة الجمعيات الأهلية ( مكين ) بقيادة الدكتور مصطفى كامل وبحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء إبراهيم العباد وعبدالله البخيتان صباح اليوم الأحد الموافق ١١ – ٧ – ٢٠٢١م بزيارة جمعية الطرف الخيرية للخدمات الاجتماعية بالاحساء، وكان في استقبالهم نيابة عن رئيس مجلس الإدارة فهد أحمد العكروش نائب رئيس الجمعية حمد النجم والأمين العام اسكندر البديوي وأمين الصندوق عبدالناصر الحادي وأعضاء فريق الحوكمة بالجمعية ( المحاسب المالي، والباحث الاجتماعي ، واخصائي الحوكمة ) .

وتهدف هذه الزيارة إلى تقييم مستوى التزام الجمعية بالقوانين الادارية والمالية التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتطبيقها لمعايير الحوكمة .

وتم خلال الزيارة استعراض معايير الحوكمة للجمعيات في معياري الامتثال والالتزام ومعايير الشفافية والسلامة المالية ، والإفصاح والتزام الجمعية بما توليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من اهتمام في حوكمة الجمعيات ، وضبط أعمالها لتحقيق الشفافية والمسؤولية في الأعمال والنتائج .

في ختام الزيارة عبر مقيم الحوكمة عن سعادته بما شاهده في الجمعية من عمل إداري منظم وشكر كادر الفريق المشرف على ملف الحوكمة على جهوده الطيبة في إعداد و تنظيم ملف الحوكمة.

من جهته عبر رئيس الجمعية فهد العكروش عن شكره لفريق الحوكمة على هذه الزيارة وما صاحبها من دعم وتحفيز ، كما قدم شكره لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما توليه من دعم واهتمام ومتابعة للجمعيات الأهلية على مستوى المملكه .

بعدها تسلم مقيم الحوكمة درعًا تذكاريا بهذه المناسبة.