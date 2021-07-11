الهاجري يتوج بـ “برونزية التايكوندو” في بطولة المملكة للبراعم والناشئين

هاني الطويل – الأحساء حقق البطل يوسف أحمد يوسف الهاجري البالغ من العمر ١٢ عاما الميداليه البرونزية وذلك ضمن منافسات بطولة المملكة للتايكوندو للبراعم والناشئين ٢٠٢١م المقامة في مدينة الرياض وبدعم من الهيئة العامة للرياضة

في شهر يوليو 2021م وتمكن الهاجري من انتزاع البرونزية بعد تدريب سته شهور متواصله في نادي الصواب بالعمران على يد المدب محمد النويصر

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