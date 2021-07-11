خطوات حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية 1443 عبر تطبيق صحتي

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عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتسجيل في الجرعة الثانية من لقاح فيروس كوفيد 19 المستجد من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة.
حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية 1443
وفرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لقاح فايزر الأمريكي لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لأن يتم حمايتهم من إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث يعمل اللقاح علي وقاية المواطن أو المقيم من خطر الإصابة بهذا الفيروس، وقد بدأت الوزارة في الفترة المالية بإعطاء المواطنين الجرعة الأولي ثم تم فتح باب التقديم في الجرعة الثانية من اللقاح.
التسجيل في لقاح كورونا من تطبيق توكلنا
يمكن إن يقوم المواطن أو المقيم بعملية التسجيل في اللقاح من خلال تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي:
- فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- تقوم باختيار من القائمة الجانبية اللقاح.
- اختيار الجرعة الثانية.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.
- إدخال عنوان المنزل والمدينة.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الموعد المناسب لك للحصول علي الجرعة.
- الضغط علي زر حجز الموعد.
طريقة حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية 1443
وفرت وزارة الصحة السعودية تطبيق صحتي والذي يستخدم في الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ويمكن حجز الجرعة الثانية من التطعيم عن طريق القيام بمجموعة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية:
- فتح تطبيق صحتي علي الهاتف المحمول.
- إدخال أسم المستخدم ثم كلمة السر.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- اختيار من قائمة التطبيق الجرعة الثانية من التطعيم.
- بعد ذلك تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- إدخال رقم الهاتف المحمول في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة عنوان المنزل.
- اختيار الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد.
- الضغط علي زر التسجيل.
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