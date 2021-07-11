نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جي إم سي 2021 من التوكيلات العالمية للسيارات بالتعاون مع الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جي إم سي 2021 من اهم العروض التي تم إطلاقها في شهر يوليو والتي أعلنت عنها الشركة العالمية للسيارات علي صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وذلك بالتعاون مع مصرف الراجحي. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن مجموعه عروض أيضا في هذا الشهر مثل عروض الأهلي و ألمجدوعي علي سيارات هيونداي 2021 وكيفيه الحصول علي سياره و عروض الراجحي علي هافال وجريت وول ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي سياره أيضا من هذه العروض. والآن سوف نقوم بتوضيح عروض جي إم سي 2021 بالتفصيل ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض وكيفيه الحصول علي سياره منها من خلال هذه المقالة.

عروض جي إم سي 2021

قامت الشركة العالمية للسيارات بالإعلان عن عروض الصيف في شهر يوليو والتي شملت باقة من اهم السيارات التي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين والتي تتميز بالراحة والرفاهية بالإضافة إلي ذلك دعمها إلي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الأمان بها. كما أعلنت الشركة أيضا عن مياد بدء عروض الصيف علي سيارات جي إم سي والتي تبدأ من 7 يوليو 2021 وتنتهي في 30 يوليو 2021. وقد شملت العروض مجموعه من اهم والمع سيارات جي إم سي وهي جي إم سي أكاديا 2021 sle و جي ام سي سييرا 2021 elevation و جي إم سي يوكن 2021 sle والتي سوف نوضحها لكم أيضا عبر الفقرة التالية ومعرفه الإقساط الخاصة بكل سياره.

سيارات جي إم سي 2021

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن مجموعه سيارات من ماركة جي إم سي والتي شملتهم العروض والتي نوضحها لكم بالتفصيل عبر النقاط الأتية:

أكاديا 2021 sle بقسط شهري 2009 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره تمويل تصل إلي 60 شهر.

سييرا 2021 elevation بقسط شهري 2693 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره تمويل تصل إلي 60 شهر.

يوكن 2021 sle بقسط شهري 3509 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره تمويل تصل إلي 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض التوكيلات العالمية

أعلنت الشركة بالتعاون مع مصرف الراجحي لتأجير السيارات عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض عن طريق اختيار سياره من العروض والتواصل مع الشركة علي رقم 8002442244 وتقديم طلب تمويل السيارة وبعدها سوف تقوم الشركة بالتواصل مع العميل لاستكمال باقي الإجراءات.