نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى 50% خصم.. أقوى عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوالات في السعودية يوليو 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضاتٌ تصل إلى 50% على المنتجات التي تعرضها شركة jarir في المملكة العربية السعودية، إذ يُمكن الاطلاع على أقوى عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوالات في يوليو 1442هـ، وشراء المناسب منها، فيما يأتي ذلك استمرارًا لسياسة الشركة في تقديم كل ما هو جديد وبأسعار مخفضة لجميع العملاء في المملكة، خصوصًا الذين ينتظرون هذه العروض أسبوعيًّا، للاستفادة منها في شراء الأجهزة والأدوات المختلفة بأسعار أفضل من التي تُوجد في أماكن أخرى.

أقوى عروض جرير الأسبوعية على الشاشات في السعودية يوليو 1442

وننشر قائمة بأقوى عروض جرير الأسبوعية على الشاشات في السعودية يوليو 1442هـ، خدمة للمواطنين والوافدين إلى السعودية، إذ تأتي وفق الجدول التالي:

نوع الشاشة السعر بعد الخصم السعر قبل الخصم شاشة ال جي 65 بوصة 4K أوليد بدقة تلفزيون ذكي أسود 8499ر.س.‏ شامل الضريبة 17999ر.س. شاشة ال جي UP8050 86 بوصة دقة 4K إلترا إتش دي، وإل آي دي، تلفزيون ذكي أسود 9799ر.س.‏ شامل الضريبة 18999ر.س. شاشة سامسونج TU8000 ،82 بوصة، دقة 4K إلترا إتش دي، وإل آي دي، تلفزيون ذكي أسود 7919ر.س.‏ شامل الضريبة 13999ر.س.‏‏ شاشة سامسونج، WM55R فليب 2 ،55 بوصة، شاشة باللمس، E-LED ،UHD، شاشة عرض للكمبيوتر ،60 هرتز، (8 مللي في الثانية، وجي تي جي ،10 واطxسماعة مزدوجة مدمجة 2). 8999ر.س.‏ شامل الضريبة. 11999ر.س.‏ شاشة إل جي ،NANO75 ،65 بوصة، دقة نانو سل 4K إلترا إتش دي، وإل آي دي، تلفزيون ذكي، أسود 4999ر.س.‏شامل الضريبة 9499ر.س. شاشة سامسونج، TU8500 ،65 بوصة، دقة 4K إلترا إتش دي، وإل آي دي، تلفزيون ذكي أسود 3899ر.س.‏ شامل الضريبة 7999ر.س.‏‏ سامسونج ،TU8000 ،65 بوصة، دقة 4K إلترا إتش دي، إل آي دي، تلفزيون ذكي أسود 3699ر.س.‏ شامل الضريبة 7699ر.س.‏ سامسونج ،UA75AU7000UXU ،75 بوصة، دقة 4K إلترا إتش دي، وإل آي دي، تلفزيون ذكي أسود 5999 ر.س.‏ شامل الضريبة 9999ر.س.‏ شاشة هاير،S8000 ،65 بوصة، دقة 4K إلترا إتش دي، آي إل آي دي، تلفزيون أندرويد أسود 2749ر.س.‏ شامل الضريبة 6549ر.س.‏

عروض jarir الأسبوعية على الجوالات في السعودية يوليو 1442

أما بالنسبة عروض jarir الأسبوعية على الجوالات في السعودية يوليو 1442هـ، فتأتي على النحو التالي:

سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت، أسود، الجيل الخامس 5G، بسعر 6199 ريالا ‏شامل الضريبة، بدلا من 7999 ريالا.‏

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، رمادي فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 2999 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 3549 ريالا.

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، أرجواني فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 2999 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 3549 ريالا.

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، زهري فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 2999 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 3549 ريالا.

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، أسود فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 3899 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 4199 ريالا.

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، فضي فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 3899 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 4199 ريالا.

سامسونج جالكسي إس 21، سعة 256 جيجابايت، أرجواني فانتوم، الجيل الخامس 5G، بسعر 3899 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 4199 ريالا.

سامسونج جالكسي نوت 20 إلترا، سعة 256 جيجابايت، أسود، الجيل الخامس 5G، بسعر 3699 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 5149 ريالا.

سامسونج جالكسي نوت 20 إلترا، سعة 256 جيجابايت، أبيض، الجيل الخامس 5G، بسعر 3699 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 5149 ريالا.

أبل آيفون 11، سعة 64 جيجابايت، بنفسجي، الجيل الرابع 4G، بسعر 2599 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 2999 ريالا.

أبل آيفون 12، سعة 64 جيجابايت، أحمر، الجيل الخامس 5G، بسعر 3399 ريالا شامل الضريبة، بدلا من 3799 ريالا.‏

العروض الأسبوعية من مكتبة جرير

ويُمكن الإطلاع على كافة العروض من قبل مكتبة جرير سواء على الجوالات أو الشاشات أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى من خلال موقع جرير الرسمي، كما خصصت مكتبة جرير رقم موحداً لتلقي كافة الاستفسارات أو الشكاوي وهو 920000089.