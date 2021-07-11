نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول آيفون 13 في السعودية| الأسعار والمواصفات مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت تسريباتٌ عديدةٌ عن موعد نزول آيفون 13 في السعودية، إذ من المقرر أن يكون خلال العام الحالي 2021م، سيّما أن شركات تصنيع الشاشات الخاصة بالهاتف بدأت بالفعل في الإنتاج قبل نحو شهر، وستكون الشاشة من نوع OLED الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفي الوقت نفسه أرق بكثير من شاشات LED، إضافة إلى المواصفات الأخرى في الإصدار الجديد التي تعد مفاجأة لمحبي منتجات أبل.

موعد نزول آيفون 13 في السعودية والأسعار المتوقعة

ووفقًا للتسريبات التي بدأت تخرج قبل أشهر، فإن موعد نزول آيفون 13 في السعودية، والأسعار المتوقعة للنسخ المختلفة من هذا الإصدار الجديد، قد جاءت على النحو التالي:

من المقرر أن يُحدد مؤتمر شركة أبل الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل الموعد الخاص بإطلاق النسخة الجديد من هاتف آيفون.

ورغم أن الأسعار سيعلن عنها في المؤتمر، فقد توقع الكثير من الخبراء الأسعار الجديدة، إذ من المرجح أن تكون 1099 دولارًا أمريكيًّا.

وكان سعر نسخة آيفون 12 التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي، 829 دولارًا أمريكيًّا.

المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 13

وبالنسبة للمواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 13، الذي من المقرر نزوله الأسواق بعد الإعلان عنه في مؤتمر رسمي خلال شهر سبتمبر المقبل، ففيها مفاجأة لعشاق هذه المنتجات، إذ من المقرر أن تكون على النحو التالي: