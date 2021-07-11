نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول آيفون 13 في السعودية| الأسعار والمواصفات مفاجأة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت تسريباتٌ عديدةٌ عن موعد نزول آيفون 13 في السعودية، إذ من المقرر أن يكون خلال العام الحالي 2021م، سيّما أن شركات تصنيع الشاشات الخاصة بالهاتف بدأت بالفعل في الإنتاج قبل نحو شهر، وستكون الشاشة من نوع OLED الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفي الوقت نفسه أرق بكثير من شاشات LED، إضافة إلى المواصفات الأخرى في الإصدار الجديد التي تعد مفاجأة لمحبي منتجات أبل.
موعد نزول آيفون 13 في السعودية والأسعار المتوقعة
ووفقًا للتسريبات التي بدأت تخرج قبل أشهر، فإن موعد نزول آيفون 13 في السعودية، والأسعار المتوقعة للنسخ المختلفة من هذا الإصدار الجديد، قد جاءت على النحو التالي:
- من المقرر أن يُحدد مؤتمر شركة أبل الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل الموعد الخاص بإطلاق النسخة الجديد من هاتف آيفون.
- ورغم أن الأسعار سيعلن عنها في المؤتمر، فقد توقع الكثير من الخبراء الأسعار الجديدة، إذ من المرجح أن تكون 1099 دولارًا أمريكيًّا.
- وكان سعر نسخة آيفون 12 التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي، 829 دولارًا أمريكيًّا.
المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 13
وبالنسبة للمواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 13، الذي من المقرر نزوله الأسواق بعد الإعلان عنه في مؤتمر رسمي خلال شهر سبتمبر المقبل، ففيها مفاجأة لعشاق هذه المنتجات، إذ من المقرر أن تكون على النحو التالي:
- نظام التشغيل iOS، سيكون بإصدار 14.
- مُقاوم للماء بعمق يصل إلى 6 أمتار ولمدة 30 دقيقة، كما أنه مُقاوم للغبار.
- بالنسبة للبطارية، فتصل إلى 2406 مللي أمبير للنسخة الميني، وتصل إلى 3095 مللي أمبير لآيفون 13، وآيفون 13 برو، كما تصل إلى و4325 مللي أمبير لآيفون 13 برو ماكس.
- ويدعم تشغيل شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني حتى الخامس.
- الوزن يصل إلى 226 جرامًا.
- الشكل الخارجي صُنع من الزجاج الكورنينج جوريلا، أما الإطار فصنع من الفولاذ.
- والكاميرا مزدوجة، حجم الأولى الرئيسي 12 ميجابكسل، وبينما الثانية عدسة SL 3D بزاوية واسعة.
- وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 1 تيرابايت، وهي أكبر ذاكرة لهاتف في العالم.
- أما المساحة العشوائية، فتصل إلى 8 جيجا بايت.
- ويتميز الهاتف بنوع شاشة، Super Retina XDR OLED، وحجم يصل إلى 6.1 بوصة، ودقة 1170×2532 بكسل.
- وبالنسبة للألوان، فمن المتوقع أن تكون: جرافيت، وأسود رمادي، وذهبي، وفضي، وبرتقالي.
- وتعمل الشركة على استحداث شاحن لاسلكي لآيفون 13 عبر تقنية ماغسيف.
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