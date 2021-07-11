جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني

دوت الخليج – جازان استقبلت جامعة جازان الأسبوع الماضي أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن بوابة القبول استقبلت 28,207 طلبات إلكترونية، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 10,480 متقدماً، فيما بلغ عدد الطالبات 17,547 متقدمة.

وبيّن الدكتور فقيهي أن الجامعة ستعلن عن نتائج المرشحين غدًا، داعيًا إلى الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وإعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي، وضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين في الموعد المحدد الذي ينتهي يوم الرابع من ذي الحجة من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.

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