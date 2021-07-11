وفاة 325 شخصًا بالكوليرا في نيجيريا

دوت الخليج – وكالات لقي 325 شخصًا منذ بداية العام الجاري مصرعهم جراء تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا .

وأوضح مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا، أن جميع الوفيات سجلت في 15 ولاية من البلاد وكذلك في العاصمة أبوجا، مشيرًا إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي الكوليرا.

وأكد المركز أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة مرض الكوليرا الذي يعود أحد أسباب تفشيه في نيجيريا إلى حرمان جزء كبير من سكانها من الوصول المستقر إلى المياه الصالحة للشرب.

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